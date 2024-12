Alvo do Santos, Galoppo tem passagem no São Paulo atrapalhada por lesões

Mirando uma boa mudança no elenco para 2025, o Santos negocia a contratação de Giuliano Galoppo, do São Paulo, por empréstimo. O meia argentino vem de um ano ruim com a camisa tricolor.

Foram 28 partidas em 2024, sendo 11 como titular, além de um gol e duas assistências. Ele atuou por 90 minutos em apenas duas oportunidades, ambas na primeira metade no ano.

Galoppo chegou ao São Paulo em julho de 2022. Ao todo, são 60 compromissos (25 entre os 11 iniciais), 10 bolas na rede e quatro passes para tentos.

A sua melhor fase foi no começo de 2023. O meia se destacou no Campeonato Paulista e chegou a ser o artilheiro da equipe do Morumbi. Foram oito gols e duas assistências em 12 jogos. A sequência, porém, foi interrompida por uma grave lesão.

Nas quartas de final do Estadual, contra o Água Santa, o argentino acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, ele só voltou aos gramados no ano seguinte.

Desde então, Galoppo nunca mais conseguiu emplacar uma boa série. Nesta temporada, ele seguiu convivendo com lesões. Em julho, sofreu um trauma no dorso do pé direito. Logo após voltar, voltou a sentiu dores na região e precisou ser novamente afastado.

Já em novembro, o jogador de 25 anos precisou passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. Desta forma, ele perdeu o final do Campeonato Brasileiro. A sua última atuação foi no dia 16 de outubro, quando ficou em campo por cerca de 10 minutos na vitória de 3 a 0 sobre o Vasco.

Ao todo, desde que chegou ao São Paulo, Galoppo perdeu 68 compromissos por conta de contusões. Agora, o meia pode mudar de ares para tentar retomar o bom futebol.

Ano que vem, o Santos irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.