Bolasie lança desafio de Natal e distribuirá mais de R$ 10 mil a torcedores

Inspirado pelas festas de fim de ano, o atacante congolês Yannick Bolasie, que jogava na Premier League, decidiu fazer um desafio aos fãs de futebol após sua primeira temporada atuando no Brasil.

O que aconteceu

Ex-Criciúma, ele postou uma foto com 16 camisas de times brasileiros e incentivou os torcedores a adivinhar de quem elas são. Ele dobrou os mantos para não aparecer os nomes nem os números, apenas os escudos dos clubes.

Bolasie vai distribuir mais de R$ 10 mil em Pix aos 20 palpites com mais acertos sobre os "donos" das camisas. Quem for melhor levará R$ 1 mil, enquanto outros 19 competidores que chegarem mais próximos receberão R$ 500 cada um.

Os vencedores serão anunciados no dia 24. Para participar basta comentar na publicação em seu perfil no X (antigo Twitter), sendo permitido apenas um palpite por conta.

Os clubes das camisas são: Athletico-PR, Inter, Fluminense, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, Criciúma, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Bragantino, Juventude e Inter. São dois mantos do Alvinegro paulista.

Bolasie se despediu do Criciúma, que caiu para a Série B, e está livre no mercado. Ele está sendo especulado no Cruzeiro para 2025, mas ainda tem futuro indefinido.