Desde 2020, São Paulo apresenta números chamativos durante a fase de grupos do Paulistão; confira

O São Paulo vem se classificando com certa facilidade às quartas de final do Campeonato Paulista. Isso porque o Tricolor, desde 2020, terminou todas as edições em primeiro lugar de seu grupo.

Em 2020, avançou com 21 pontos, quatro a mais em relação ao Mirassol, vice-líder do Grupo C. Foram seis vitórias, três empates e três derrotas, além de ter tido o melhor ataque, com 19 gols marcados.

Já em 2021, ano que conquistou o 22° título da competição estadual, o São Paulo pegou a primeira vaga do Grupo B fazendo 21 pontos, sendo assim a equipe com a maior pontuação da fase de grupos naquela edição, e novamente com o seu ataque marcando o maior número de gols, com incríveis 28.

Em 2022, com sete vitórias, dois empates e três derrotas, fez sete pontos a mais em relação ao São Bernardo para ir às quartas.

No ano seguinte, repetiu a boa ofensividade e marcou 23 tentos, quatro a mais em relação ao Corinthians, segundo melhor ataque da fase de grupos. Já na pontuação, empatou com o Água Santa em 23 somados, mas superou em gols marcados.

Por fim, na edição de 2024, fez os mesmos 22 pontos do Novorizontino. No entanto, novamente com um ataque goleador, marcou 23 gols, assim como o Palmeiras, e avançou novamente na primeira posição.