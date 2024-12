Rodrygo marca, mas Real empata com Rayo e perde chance de assumir liderança

O Real Madrid empatou com o Rayo Vallecano por 3 a 3, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida aconteceu neste sábado (14) no Estádio de Vallecas, em Madrid.

Valverde, Bellingham e Rodrygo anotaram os gols do Real. Unai López, Abdul Mumim e Isi Palazón marcaram para o Rayo.

Com o resultado, o Real é o segundo colocado com 37 pontos, um a menos do que o líder Barcelona. O Rayo Vallecano é o 13º com 20.

O próximo compromisso do Real Madrid é contra o Pachuca, do México, pela final da Copa Intercontinental. A partida acontece na quarta-feira (18) no estádio Lusail, no Catar.

Como foi o jogo

Em uma etapa de dois momentos distintos, o Rayo Vallecano começou dominante e abriu o placar antes dos cinco minutos. O Real até apareceu no ataque com boas chances, mas continuou apresentando falhas defensivas, o que resultou no segundo gol dos mandantes. Em mais um problema de marcação, o Rayo abriu 2 a 0.

O que parecia um jogo controlado pelo Rayo Vallecano logo mudou de lado. Em um curto intervalo, o Real Madrid empatou contando com a ousadia de Arda Guler e o bom posicionamento de Bellingham. O time de Carlo Ancelotti precisou de 6 minutos para marcar os dois gols e ganhar confiança para uma nova postura no segundo tempo.

O Real voltou com a mesma confiança para a etapa final, mas voltou a falhar. Com dez minutos, Rodrygo apareceu para marcar a virada em Vallecas. Vini Jr., que começou no banco, entrou em campo logo após o gol. O Rayo passou a sentir a mudança de domínio, mas repetiu a fórmula do primeiro tempo para voltar para o jogo. Em mais um cruzamento pelo alto, os mandantes marcaram e empataram a partida.

Lances de destaque

1x0. Pelo lado direito, De Frutos avançou até a linha de fundo deixando Fran García para trás com dois cortes e cruzou para a área. Unai López chegou sozinho e cabeceou para o fundo do gol.

2x0. Mais um de cabeça! Palazón bateu escanteio do lado direito e a bola encontrou Mumim, que cabeceou para baixo e fez o segundo.

2x1. Em rápida resposta, Arda Guler tocou para Valverde, que arriscou em chute forte de longa distância. A bola pegou efeito e foi direto para o gol.

2x2. Rodrygo lançou cruzamento do lado esquerdo e Bellingham desviou no meio da área para empatar o jogo.

2x3. Após boa troca de passes, Arda Guler deixou para Rodrygo na entrada da grande área. O brasileiro fugiu da marcação e bateu de perna canhota para a virada do Real.

3x3. Na sequência de uma cobrança de falta que colocou o time todo do Rayo no ataque, Lejeune cruzou fechado para o meio da área. Palazón tocou na bola na frente de Courtois e mandou para dentro do gol.

Ficha Técnica

Rayo Vallecano 3 x 3 Real Madrid

Campeonato Espanhol -- 17ª rodada

Data: 14 de de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas (Madrid)

Arbitragem: Juan Martínez Munuera

Cartões amarelos: Batalla, Nteka, Palazón, Camello (Rayo), Modric, Vini Jr. (Real Madrid)

Gols: Unai López (4'/1ºT), Abdul Mumim (34'/1ºT), Valverde (38'/1ºT), Bellingham (44'/1ºT), Rodrygo (10'/2ºT), Palazón (19'/2ºT)

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumim e Chavarría; Unai López (Pedro Díaz) e Pathé Ciss (Óscar Valentín); De Frutos (Balliu), Isi Palazón e Embarba (Álvaro García); Nteka (Camello). Técnico: Iñigo Pérez.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Ceballos), Tchouaméni, Rudiger e Fran García; Valverde, Modric (Camavinga), Arda Guler (Endrick) e Rodrygo; Brahim Díaz (Vinicius Jr.) e Bellingham. Técnico: Carlo Ancelotti.