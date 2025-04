Neymar agradece Pedro Caixinha nas redes sociais após demissão: 'Obrigado por tudo'

O craque Neymar usou suas redes sociais na tarde desta segunda-feira para agradecer Pedro Caixinha pelo período que trabalharam juntos no Santos. O treinador foi demitido na manhã de hoje após sequência ruim no início do Campeonato Brasileiro. A performance derradeira foi na derrota para o Fluminense por 1 a 0, no último domingo, no Maracanã.

"Mister... Foi um prazer enorme trabalhar com você. Te desejo muito sucesso em sua vida. Obrigado por tudo!", escreveu.

Sob o comando do português, Neymar atuou em oito partidas, marcando três gols e distribuindo três assistências. A última delas aconteceu neste domingo no duelo do Rio de Janeiro. Anteriormente, o camisa 10 ficou afastado por 42 dias por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Com o jogador lesionado, Caixinha viveu seu momento de maior pressão, passando pela eliminação para o rival Corinthians no Paulistão e um início conturbado na competição nacional, com uma derrota de virada para o Vasco na estreia, fora de casa, e um empate amargo contra os reservas do Bahia, na Vila Belmiro.

Anunciado em 23 de dezembro, Pedro Caixinha comandou o clube da Baixada Santista em 17 oportunidades, sendo sete derrotas, seis vitórias e quatro empates.

Agora, o presidente Marcelo Teixeira e o CEO Pedro Martins trabalham em busca de um novo nome no mercado. Os nomes de Tite e Dorival Júnior são bem avaliados pela cúpula santista. Para o confronto em casa diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira, o auxiliar César Sampaio deve dirigir o time interinamente.