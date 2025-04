Depoimento de ex-diretor tem divergências; Adiamento é negado a Augusto

Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, prestou depoimento na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) de São Paulo, nesta segunda-feira.

Marcelo, que é investigado no caso que aponta irregularidades na intermediação do acordo de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet, depôs por três horas, e o UOL apurou que o depoimento teve divergências em relação ao prestado por Alex Cassundé, empresário que teria intermediado o acordo entre as partes, no ano passado.

O que aconteceu

O ex-diretor administrativo do Corinthians explicou detalhes de relatórios do COAF e deu sua versão sobre como o Corinthians chegou até a Vai de Bet.

Marcelo Mariano depôs na condição de investigado no caso. Ele foi ouvido e interrogado pelos investigadores Tiago Fernando Correa, da Polícia Civil, e Juliano Atoji, promotor do MP-SP.

Átila Machado, advogado de Marcelo Mariano, afirmou que o seu cliente é inocente no caso. Ele falou com a imprensa na saída da delegacia.

Ficamos por 3 horas em depoimento. Marcelo teve a oportunidade de responder a todas as perguntas feitas e quem sabe e vive Corinthians, sabe que o Marcelo não é ligado a cargo, vaidade e poder e que atua em favor do time. Ficou esclarecido e comprovada a absoluta inocência do Marcelo Mariano de todos os fatos apurados.

Átila Machado

Os detalhes do caso seguem em segredo de Justiça.

Augusto Melo tem pedido de adiamento negado

A Polícia Civil negou o pedido de adiamento enviado por Augusto Melo nesta segunda-feira. Investigado no Caso Vai de Bet, o presidente do Corinthians, por meio do seu advogado, tentou adiar a data do seu depoimento, marcado para a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).

Augusto terá de comparecer para ter direito à autodefesa. Mesmo que o presidente do Corinthians não compareça, o UOL apurou que a Polícia Civil já vê elementos para fechar o inquérito mesmo sem o depoimento do mandatário.

A defesa de Melo afirma que não teve acesso integral aos autos da investigação e necessita de mais tempo para ter o pedido à Justiça apreciado.

Eu só posso acompanhar e levar o presidente Augusto para depor a partir do instante que eu tiver acesso à íntegra do inquérito. O advogado precisa primeiro acessar o inquérito de capa a capa para saber ali o que tem, quais elementos já foram coletados, para que o presidente Augusto possa esclarecer e falar sobre a investigação em si.

Ricardo Cury, advogado de Augusto Melo, ao UOL

Relembre o caso Vai de Bet

Em março do ano passado, o Corinthians fez dois depósitos de R$ 700 mil cada para empresas de Alex Cassundé — a Rede Social Media Design Ltda, que foi escolhida para intermediar o patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, pertence ao empresário.

Segundo a polícia, a maior parte deste dinheiro passou por contas bancárias de três empresas de fachada e que estão em nome de "laranjas".

Uma das transferências da Rede Social Media Design Ltda foi de R$ 580 mil à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda — mais R$ 462 mil foram transferidos para a mesma destinatária.

Em entrevista ao UOL, a sócia da empresa laranja, Edna Oliveira dos Santos, contou que vive de favor em uma comunidade em Peruíbe com os três filhos pequenos e depende do Bolsa Família para alimentá-los.

Em junho do ano passado, a Vai de Bet rompeu contrato com o Corinthians ao acionar a cláusula anticorrupção.