Com dois de Álvarez, Atlético de Madrid vence Real Valladolid de virada pelo Espanhol

Nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebeu o Real Valladolid no Estádio Metropolitano e venceu por 4 a 2, de virada. Os gols dos mandantes foram marcados por Julián Alvarez (2), Giuliano Simeone e Alexander Sørloth, enquanto Mamadou Sylla Diallo e Javier Sánchez de Felipe diminuíram.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Diego Simeone chegou a 63 somados, na terceira colocação, e manteve a diferença de três pontos para o Real, e sete para o líder Barcelona. O Real Valladolid, por sua vez, seguiu com os mesmos 16 conquistados, na lanterna da tabela.

O Atlético de Madrid retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Las Palmas, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece às 16h (de Brasília), no Gran Canaria Stadium. Um dia depois, o Valladolid recebe o Osasuna, no Estádio José Zorrilla. O jogo, também válido pela 32ª rodada, está marcado para às 9h.

Os gols

O placar foi aberto pelo Real Valladolid, aos 21 minutos de jogo. Mamadou Sylla Diallo deslocou o goleiro Oblak e converteu a cobrança de pênalti.

O Atlético buscou o empate quatro minutos depois, com Julián Álvarez. Também de pênalti, o argentino finalizou no centro do gol.

A virada veio aos 27 minutos, ainda da etapa inicial, com Giuliano Simeone. Pablo Barrios lançou para o companheiro, que invadiu a área e bateu firme, no alto do gol defendido por André Ferreira.

O Real Valladolid não desistiu e deixou tudo igual aos 11 do segundo tempo, desta vez com Javier Sánchez. O defensor cobrou a falta e contou com um desvio, que enganou o arqueiro do Atlético.

Até que aos 26, Julián Álvarez marcou o seu segundo no jogo e o terceiro do Atlético, novamente de pênalti. Desta vez, o argentino optou por colocar a bola no canto direito de André Ferreira.

Alexander Sørloth foi quem fechou a conta. Aos 34, o jogador pegou a sobra dentro da grande área e não perdoou.