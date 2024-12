Jornal espanhol diz que Vini Jr. está 'no caminho de se tornar uma lenda do Real Madrid'

De volta ao Real Madrid depois de sofrer uma lesão na perna esquerda, Vinícius Júnior teve a atuação elogiada pelo jornal espanhol Marca. O brasileiro foi titular na partida contra a Atalanta na terça-feira, pela Liga dos Campeões, e foi essencial para a vitória do Real Madrid por 3 a 2. Ele foi o autor do segundo gol da equipe, empatando a partida quando o time perdia por 2 a 1.

O Marca definiu Vini Jr. como a "alma do Real Madrid", e afirmou que ele é um jogador que "sempre aparece quando a equipe está em risco". "Ele não fez o seu melhor jogo, mas na primeira chance que teve ele converteu em gol. Vinícius Júnior, jogador que está a caminho de se tornar uma lenda do (Real) Madrid", concluiu o periódico.

O jornal ainda destacou o retorno do trio "BMV", inicias dos nomes de Bellingham, Mbappé e Vini Jr., já que os três foram os autores dos gols da vitória do Real Madrid. O francês abriu o placar aos nove minutos, mas pouco depois deixou o campo lesionado. O inglês foi o autor do terceiro gol, que deu a vitória ao time.

Outros jornais da Espanha, como o Mundo Deportivo e o AS destacaram a atuação de Bellingham, e pouco falaram do brasileiro. O AS mencionou a participação de outro brasileiro no jogo, Rodrygo, que entrou no jogo no lugar de Mbappé. O jornal afirmou que ele entrou na partida "frio como a noite" e não foi nem "sombra do que jogou o francês". O AS lembrou que ele voltava de lesão e estava sem ritmo, mas não poupou as críticas.