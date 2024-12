Bota, Fla, Palmeiras e mais: os sul-americanos que caíram antes da final

O Botafogo se tornou mais um clube sul-americano a cair antes da final da Copa Intercontinental e do antigo formato do Mundial de Clubes na era em que as competições foram disputadas por clubes de todos os continentes.

O que aconteceu

O Botafogo foi eliminado pelo Pachuca nas quartas de final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11). A equipe brasileira foi superada pelos mexicanos por 3 a 0, no estádio 974, em Doha, no Qatar.

O Botafogo se juntou a outros seis times sul-americanos que caíram cedo, sendo quatro brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, River Plate e Atlético Nacional.

A eliminação do time carioca tem algo inédito. A Copa Intercontinental "rebaixou" o time sul-americano, que entrava direto na semifinal no antigo Mundial de Clubes. Agora, o representante da América do Sul tem de jogar as quartas de final.

O Botafogo igualou o Palmeiras com a pior campanha envolvendo as duas competições. Assim como o rival paulista, o time carioca ficou com a quarta colocação.

Esta é a primeira edição do torneio, que será disputado anualmente e herdou o formato de disputa do Mundial de Clubes, envolvendo todos os campeões continentais do ano. O Super Mundial será disputado a cada quatro anos em novo modelo.

Lembre as outras eliminações antes da final

Flamengo - 2022

O Flamengo foi eliminado pelo Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes de 2022 ao ser derrotado por 3 a 2. O Rubro-Negro terminou a competição no terceiro lugar após vencer o Al Ahly por 4 a 2 na disputa pela terceira posição.

Gabigol se lamenta durante Flamengo x Al-Hilal, jogo do Mundial de Clubes Imagem: James Williamson - AMA/Getty Images

Palmeiras - 2020

O Palmeiras caiu na semifinal do Mundial de Clubes de 2020 ao perder para o Tigres por 1 a 0. O Alviverde terminou o torneio na quarta posição após ser derrotado pelo Al Ahly nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar.

Patrick de Paula é cumprimentado por jogador do Tigres após derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes Imagem: REUTERS/Mohammed Dabbous

River Plate - 2018

Os argentinos foram eliminados na semifinal do Mundial de Clubes de 2018 pelo Al Ain após 2 a 2 no tempo normal e vitória do time dos Emirados Árabes Unidos nos pênaltis. O River, no entanto, ficou com o terceiro lugar ao bater o Kashima Antlers na sequência.

River Plate foi eliminado pelo Al Ain na semifinal do Mundial de Clubes de 2018 Imagem: Giuseppe Cacace/AFP

Atlético Nacional - 2016

Os colombianos caíram na semifinal do Mundial de Clubes de 2016 ao perderem para o Kashima Antlers por 3 a 0. Eles ficaram com o terceiro lugar, já que venceram o América-MEX nos pênaltis após um 2 a 2 no jogo seguinte.

Kashima Antlers eliminou o Atlético Nacional no Mundial de Clubes de 2016 Imagem: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Atlético-MG - 2013

O Galo foi eliminado pelo Raja Casablanca na semifinal do Mundial de Clubes de 2013 com uma derrota por 3 a 1. A equipe brasileira ficou com o terceiro lugar ao bater o Guangzhou FC por 3 a 2 em seguida.

Atlético-MG foi eliminado pelo Raja Casablanca no Mundial de Clubes 2013 Imagem: AP

Internacional - 2010

O Inter foi o primeiro sul-americano eliminado antes da final. O Colorado perdeu para o Mazembe por 2 a 0 na semifinal, mas ficou com o terceiro lugar ao vencer o Seongnam por 4 a 2 no duelo seguinte.

Kidiaba comemora gol marcado pelo Mazembe contra o Inter no Mundial de Clubes Imagem: Reuters