Flamengo se interessa por JP Sampaio, mas Palmeiras confia em permanência de coordenador da base

O Flamengo tem na mira para compor a diretoria de futebol João Paulo Sampaio, atual coordenador da base do Palmeiras. O profissional comunicou o Verdão do interesse do time Rubro-Negro, mas a presidente Leila Pereira quer a permanência do funcionário.

A mandatária tem confiança na permanência de JP Sampaio. O profissional chegou ao Verdão em março de 2015. Sampaio tem estado à frente do projeto vitorioso da base do Verdão e foi responsável pela captação de jogadores como Endrick, Luis Guilherme, Estêvão e outros que ainda seguem no clube.

A informação do interesse do Flamengo em JP Sampaio foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Antes de chegar ao Palmeiras, JP Sampaio atuou como coordenador da base do Vitória por oito anos, e atuou como dirigente do Leão. Fora do Verdão, foi responsável por revelar atletas como David Luiz e Hulk.

No início deste ano, JP Sampaio recebeu proposta do Corinthians para atuar na gestão de Augusto Melo, que havia assumido o cargo de presidente. Na ocasião, o funcionário do Verdão recusou o convite da diretoria do Timão, alegando que deu sua palavra para a presidente Leila Pereira de que não deixaria o clube.

O Flamengo terá em 2025 uma nova gestão. Na última segunda-feira, Luiz Eduardo Baptista, o Bap foi eleito novo presidente do clube e ocupará o cargo até 2027.