Zubeldía diz que quer cinco reforços no São Paulo com ou sem Luciano

O técnico Luis Zubeldía disse que o São Paulo precisa de cinco reforços para a próxima temporada, independentemente da saída ou não de Luciano. A declaração foi dada em entrevista coletiva após a derrota de 2 a 1 para o Juventude, nesta quarta-feira (4), no MorumBIS, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O treinador espera cinco novos nomes para o ano que vem independentemente da permanência de Luciano, que não sabe se fica para 2025. "A direção sabe o que eu penso de Luciano, o Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano não ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não. A equipe precisa de cinco jogadores no mínimo, precisamos de mais cinco jogadores para complementar o que temos, e não porque alguém vai embora."

Zubeldía diz, porém, ter consciência de que não será tão fácil conseguir os nomes que deseja no concorrido mercado atual. "Claro que tem a situação econômica, que não é fácil de resolver, que aparecem clubes mais fortes economicamente que sacam dinheiro mais fácil e faz com que eles tenham mais força no mercado."

O técnico disse que o time chegou no limite com o elenco atual e prevê dificuldades caso os reforços não cheguem. "Se os reforços não vierem, vai ser tão difícil quanto o que passou (...) Essa equipe chegou ao limite do que pode entregar, não tenho dúvida disso."

O que mais ele disse

Desempenho abaixo do esperado contra o Juventude. "Lamentavelmente, já estamos numa posição onde classificamos de maneira direta [para a Libertadores], somos 6º, e inconscientemente não se está 100% como equipe, individualmente, porque você está numa posição em que se parece que o objetivo se cumpriu. Acredito que o São Paulo sempre tem que dar um plus no jogo, senão não alcança".

Por que não deu oportunidade a outros jogadores? "Sempre falo que temos que dar um bom espetáculo, de que temos que fazer um bom futebol, criar situações de gol, e consequentemente ganhar. Queremos seguir uma coerência de que todos os jogos são importantes, e mostrar ao público o que temos de melhor. Me parecia injusto aos que vieram ao estádio. Quis apresentar o melhor [time] possível. Eu não queria mandar uma mensagem de que já estava tudo terminado".

Por que não tentou mudança tática? "Depois do Grêmio, não tivemos um dia (de treino). Para mudar o sistema precisamos de tempo."