Com sete gols no primeiro tempo, Arsenal bate West Ham e vai a 2º no Inglês

O Arsenal venceu o West Ham por 5 a 2 jogando fora de casa neste sábado (30), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo aconteceu no Estádio Olímpico de Londres, com sete tentos anotados ainda na primeira etapa.

Os gols do jogo foram marcados por Gabriel Magalhães, Trossard, Odegaard, Havertz e Saka, para o Arsenal, e Wan-Bissaka e Emerson, para o West Ham. Com a vitória, o Arsenal foi à segunda posição com 25 pontos, ainda seis pontos atrás do líder Liverpool. O West Ham não se moveu na tabela, se mantendo em 14º, com 15 conquistados.

O West Ham vai à casa do Leicester City e o Arsenal recebe o Manchester United no Emirates Stadium na próxima rodada. O primeiro embate será na terça-feira (03), às 17h15 (de Brasília), enquanto o segundo acontece no dia seguinte, quarta-feira (04), no mesmo horário.

Como foi o jogo

A primeira etapa do confronto foi marcada por sete gols e muita força ofensiva do Arsenal. A equipe visitante começou o duelo abrindo uma goleada por 4 a 0 sobre o West Ham, que diminuiu com dois gols praticamente seguidos. Saka ainda marcou mais um de pênalti já nos acréscimos, marcando quase 70% de posse de bola para os Gunners nos 45 minutos inicias.

No segundo tempo, equipes diminuíram o ritmo e o West Ham teve mais a bola, mas sem efetividade. Os donos da casa conseguiram aumentar um pouco sua posse de bola, mas nenhuma das equipes finalizou com perigo ao gol adversário. O Arsenal continuou superior e manteve o placar, porém, sem a mesma força ofensiva da primeira etapa.

Gols e destaques

Gabriel Magalhães abriu o placar de cabeça! Aos 10 minutos da primeira etapa, o zagueiro do Arsenal não precisou pular para desviar a bola em cobrança de escanteio e anotar para a equipe visitante.

West Ham empatou com golaço, mas impedido. A defesa do Arsenal falhou e a equipe da casa recuperou a bola para, no último passe, Summerville estar em impedimento no momento de cavar sobre o goleiro David Raya.

Trossard ampliou para o Arsenal! Odegaard fez belíssimo passe por cima para quebrar a linha defensiva do West Ham. Saka recebeu sozinho e deixou o ponta-esquerda com o gol livre para anotar pelos visitantes.

Odegaard marcou o terceiro de pênalti! Saka foi derrubado por Paquetá na área e o árbitro anotou a penalidade. Na cobrança, o meio-campista bateu no cantinho e fez o terceiro da equipe, aos 34 minutos.

Havertz marcou o quarto logo em seguida! Trossard fez lançamento de muito longe para o centroavante receber sozinho e tocar ao lado de Fabianski, aos 36 minutos.

Wan-Bissaka conseguiu um gol de honra para os donos da casa! Soler deu um passe rasteiro para o lateral, que chutou forte no canto do paredão do Arsenal, com 38 minutos

Emerson diminuiu novamente para o West Ham! Em cobrança de falta aos 40 minutos, o lateral bateu no ângulo e fez golaço indefensável para David Raya.

Saka fez o segundo de pênalti do Arsenal! Para fazer 5 a 2 ainda no primeiro tempo, o atacante cobrou do lado esquerdo de Fabianski, que tocou na bola mas não conseguiu evitar o tento dos Gunners, aos 50 minutos.

Ficha técnica

West Ham 2 x 5 Arsenal

Competição: 13º rodada do Campeonato Inglês

Local: Estádio Olímpico de Londres - Reino Unido

Data e hora: 30 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor

VAR: Michael Salisbury

Gols: Gabriel Magalhães, aos 10'/1ºT, Trossard, aos 27'/1ºT, Odegaard, aos 34'/1ºT, Havertz, aos 36'/1ºT, Wan-Bissaka, 39'/1ºT, Emerson, 41'/1ºT, Saka, aos 50'/1ºT

Amarelos: Emerson, Bukayo Saka, Timber, Gabriel Magalhães, Fabianski

West Ham: Fabianski; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Emerson (Vladimír Coufal); Soucek, Paquetá (Guido Rodríguez) e Soler (Andy Irving); Bowen, Summerville (Álvarez) e Michail Antonio (Danny Ings). Técnico: Pablo Sanz Iniesta

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães (Kiwior) e Calafiori (Zinchenko); Odegaard (Gabriel Jesus), Jorginho e Declan Rice; Bukayo Saka (Sterling), Trossard (Nwaneri) e Havertz. Tecnico: Mikel Arteta