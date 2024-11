Rony volta a ter sequência como titular, mas chega a 13 jogos sem participar de gols pelo Palmeiras

O técnico Abel Ferreira fez mudança no ataque do Palmeiras, mas que não tem dado grande resultado. O treinador aproveitou a oscilação de Flaco López e voltou a dar sequência para Rony como titular. O atacante, porém, tem vivido um jejum e chegou a 12 partidas sem participar de gols.

Rony foi titular nos últimos quatro jogos. Desses, o Verdão venceu três (Grêmio, Bahia e Atlético-GO) e perdeu um (Botafogo). Contra o Bahia, aliás, quem marcou o gol da vitória foi Flaco López, que saiu do banco de reservas aos 35 minutos do segundo tempo.

Contra o Botafogo, por exemplo, Rony teve duas chances claras de marcar para o Palmeiras, mas desperdiçou, acertando uma na trave e mandando a outra para fora. E determinada parte do jogo, com a entrada de Flaco López passou a atuar mais aberto pela esquerda, mas não teve grande rendimento. O argentino também perdeu grande chance. Após a partida, o técnico Abel Ferreira explicou sua escolha.

"São decisões do treinador. Escolhi o Rony porque entendi que precisávamos, em função dos zagueiros que tem o adversário, que são muito fortes na marcação. Vocês veem a dificuldade que é lutar contra eles. Não queria um centroavante que lhes desse a marcação, queria um mais móvel. O Rony meteu uma no poste, falhou uma na cara do gol, que a bola foi parar fora. Quando tirei o Rony e coloquei o López, ele também teve oportunidade de encarar o goleiro e decidiu dar um chapéu e não conseguiu", disse.

A última vez que Rony balançou as redes foi no dia 21 de agosto, contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Ele saiu do banco aos 15 minutos do segundo tempo e marcou o segundo tento do Verdão no jogo, que terminou empatado por 2 a 2. Pelo Brasileirão, o último tento do camisa 10 foi no empate por 1 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 21ª rodada, no dia 4 de agosto.

Rony começou o ano de 2024 sendo opção no banco de reservas e viu Flaco López despontar no Campeonato Paulista, terminando o Estadual como artilheiro, com dez gols marcados. Na sequência da temporada, o argentino seguiu entre os titulares, enquanto Rony era opção no banco de reservas. Jogador de confiança de Abel Ferreira, Rony era uma espécie de 12° jogador.

Neste ano, ele disputou 62 dos 65 jogos do Palmeiras no ano, sendo 27 como titular. Ao todo, ele marcou dez gols e deu seis assistências. Com isso, ele entra na lista de artilheiros do Verdão, na temporada, ficando atrás de

Em dois períodos do ano, Rony conseguiu engatar outras sequências como titular. Em junho, quando atuou como titular por quatro jogos consecutivos, marcou dois gols e deu uma assistência. Depois, entre fim de junho e julho, começou cinco partidas seguidas e anotou um gol.

Rony segue à disposição de Abel e tenta findar o jejum na próxima quarta-feira, se utilizado. O Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).