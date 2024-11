Palmeiras x Botafogo: a justificativa do árbitro para expulsar Marcos Rocha

O árbitro Wilton Pereira Sampaio alegou "conduta violenta" para expulsar Marcos Rocha, lateral do Palmeiras, na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, na última terça-feira (26), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Wilton afirmou na súmula que Marcos Rocha deu "um tapa do no rosto de seu adversário". O lance aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, durante uma cobrança de escanteio para o time carioca. A partida estava 1 a 0 para o Botafogo.

Culpado de conduta violenta. Aos 24 minutos do 2° tempo, expulsei com cartão vermelho direto o atleta Marcos Rocha, do Palmeiras, por desferir um tapa no rosto de seu adversário, Igor Jesus, do Botafogo, dentro da área penal, enquanto o jogo se encontrava paralisado para uma cobrança de tiro de canto a favor da equipe visitante. Informo que o atleta atingido necessitou de atendimento médico e retornou posteriormente a partida. Trecho da súmula

Wilton aplicou cartão amarelo para o lateral alviverde, mas foi chamado pelo VAR e trocou pelo vermelho. Com um homem a menos, o Palmeiras viu o Botafogo dominar o jogo no Allianz Parque, fechar o placar em 3 a 1 e reassumir a liderança do Brasileirão.

O Botafogo chegou a 73 pontos e precisa de quatro pontos nos próximos dois jogos para ser campeão. Já o Palmeiras estacionou nos 70 e só levanta o caneco em caso de tropeço dos cariocas.

O time de Artur Jorge agora se prepara para enfrentar o Atlético-MG pela Copa Libertadores, no sábado (30), às 17h (de Brasília). Já o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (4), contra o Cruzeiro, no Mineirão.