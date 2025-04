Neymar aguarda manutenção para voltar a usar helicóptero de R$ 50 milhões

Do UOL, em Santos (SP)

Neymar entregou seu helicóptero para a manutenção e aguarda para poder utilizar a aeronave avaliada em R$ 50 milhões.

O que aconteceu

Neymar espera pela manutenção anual para poder usar novamente seu helicóptero. A aeronave personalizada foi fabricada em 2019, com capacidade para dois pilotos e oito passageiros.

O astro deixou de usar o helicóptero no dia 26 de março pois o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) venceria em 4 de abril. Esse documento é obrigatório e emitido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Esse trâmite é anual e certifica as condições de operar em segurança. Neymar não usou seu helicóptero enquanto a documentação está vencida.

O prazo para a manutenção é de 40 dias e é por isso que o atual status é "vencido", impedindo Neymar de usar o helicóptero.

Quando a manutenção for concluída, a Anac verificará o cumprimento de todos os itens de inspeção para liberar ou não a aeronave. A atualização do sistema deve permitir Neymar a retomar a rotina da aeronave entre o fim de abril e o início de maio.

Neymar mora num condomínio em Santos e utiliza o helicóptero para as folgas em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O gasto anual com a aeronave, incluindo tripulação, combustível e manutenção, é estimado em 500 mil dólares (R$ 2,9 milhões).

Veja o posicionamento da Anac

A aeronave de matrícula PP-NJR, registrada em nome da empresa Neymar Sport e Marketing Ltda., está com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) suspenso desde 4 de abril de 2025, em decorrência do vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) na mesma data.

O CA é um documento obrigatório para que uma aeronave opere regularmente. Sem ele, a aeronave está impedida de voar. A suspensão ocorre de forma automática, conforme previsto na regulamentação vigente.

Caso seja identificada operação irregular, a Anac pode instaurar processo administrativo para apuração, com possibilidade de aplicação de sanções, conforme previsto no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 91.

Veja o posicionamento da assessoria de imprensa de Neymar

Se trata de um procedimento padrão, realizado anualmente. Essa situação não se aplica apenas à aeronave da NR Sports, mas a todas as que operam no espaço aéreo nacional.

O motivo pelo qual o CVA consta como "vencido" é que a aeronave está em manutenção anual, iniciada em 26/03, com previsão de conclusão em até 40 dias — podendo, inclusive, ser finalizada antes. Durante esse período, é comum que o status no sistema apareça como "vencido".