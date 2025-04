Sabia? 78% dos torcedores lembram de patrocínio de seus times, diz estudo

Quase quatro entre cinco torcedores conhecem, espontaneamente, ao menos um patrocinador de seu time de coração. É o que aponta uma pesquisa feira consultoria Ilumeo.

O levantamento constatou que 78% dos entrevistados são capazes de lembrar de pelo menos uma empresa que patrocina seus clubes. A pesquisa foi realizada entre 28 de janeiro e 7 de fevereiro deste ano, com 752 pessoas.

As estampas no uniforme são os motivos mais citados pelos torcedores (62%), à frente de publicidade em estádios (48%) e transmissões (37%)

O futebol tem uma força gigante de visibilidade, e se bem ativada com ações de experiência customizadas de acordo com o público, possui alto poder de conversão de vendas para as marcas. Estamos falando da paixão de um esporte amado por grande parte dos brasileiros, e quando as marcas entendem essa força e estudam a melhor forma e momento de se conectar, o resultado pode ser algo muito mais surpreendente do que o fator visibilidade Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo

A Ilumeo também registrou que 60% dos fãs afirmaram não se importar com o número de marcas nas camisas. Além disso, 52% disseram ser mais "identificados" com empresas que investem em seus times de coração.