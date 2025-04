Charles Do Bronx coloca cinturão do UFC como prioridade: 'Não luto sem título'

Charles 'Do Bronx' está de olho no que realmente importa: o cinturão. O ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC deixou claro que não quer saber de luta sem título envolvido, seja ele o oficial ou o interino da categoria, ou até o simbólico BMF, de "mais casca-grossa". O paulista é o segundo colocado do ranking da categoria e acredita que seu status o credencie para voos maiores.

Em entrevista ao site 'Sherdog', o brasileiro revelou que quer voltar ao octógono em junho, durante a International Fight Week, mas encontrou um obstáculo: o atual campeão Islam Makhachev pretende retornar apenas em outubro. Diante disso, Charles chegou a cogitar uma luta pelo cinturão BMF contra Max Holloway, mas a situação pode ter reviravoltas e outros horizontes.

"Para mim, o que faz sentido é lutar pelo título. Falei bastante sobre o BMF porque o Islam disse que só queria voltar em outubro, e outubro está muito longe. Eu quero lutar na Semana Internacional da Luta, em junho. Mas depois o Islam disse que também queria lutar nessa data, então tirei o foco do cinturão BMF, contra o Holloway, e voltei a mirar o cinturão dos leves", analisou Charles Oliveira.

Caso Makhachev realmente fique de fora, Oliveira vê como válida a possibilidade de disputar um cinturão interino - e até sugeriu um nome: Ilia Topuria, que deixou o título de campeão dos pesos-penas (66 kg) e está de mudança para os leves. Mas o adversário importa menos que a premiação em jogo.

"Se for por um cinturão, estou dentro, não importa quem esteja do outro lado. O que não faz sentido para mim é fazer mais uma luta para depois lutar pelo título", afirmou o brasileiro.

Esnobada em Paddy Pimblett

Durante o UFC 314, Paddy Pimblett venceu Michael Chandler por nocaute e, empolgado, se colocou como possível adversário de Do Bronx. Mas o brasileiro não se impressionou muito com a ideia, apesar de acreditar no potencial do inglês, que está em ascensão na organização.

"O Paddy é um moleque duro. Ele mostrou que está evoluindo contra o Chandler. Entendo a vontade dele, mas como eu disse, meu foco é o cinturão. Quando eu estava chegando no top 10, também queria lutar com os do top 5. Isso faz parte do jogo. O Pimblett seria uma grande luta, mas não agora", explicou.

Do Bronx no UFC

Charles Do Bronx é um dos maiores nomes da história do UFC. Com 35 vitórias e 10 derrotas na carreira como profissional, ele detém recordes como o maior número de duelos finalizados pela via rápida (20), finalizações (16) e de bônus pós-luta (20) no Ultimate.

Sua trajetória no UFC começou em 2010, quando estreou com uma vitória sobre Darren Elkins. No início de sua carreira na organização, Oliveira teve um desempenho equilibrado, com três vitórias, duas derrotas e uma luta sem resultado nas primeiras seis aparições. A partir de 2018, no entanto, ele iniciou uma impressionante sequência de 11 vitórias consecutivas. Durante esse período, ele derrotou adversários de destaque como Tony Ferguson, Dustin Poirier e Michael Chandler. Em 2021, conquistou o título dos leves ao vencer Chandler por nocaute técnico no segundo round. No entanto, perdeu o cinturão em 2022 devido a uma pesagem irregular contra Justin Gaethje. Desde então, busca retomar o topo da divisão.

