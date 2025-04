Com 10° jogo à vista, Vitor Roque quer afastar azar após gols anulados e desencantar pelo Palmeiras

Vitor Roque está prestes a fazer seu décimo jogo pelo Palmeiras e segue sem balançar as redes pelo clube que defende desde março. O camisa 9 tem sido um dos titulares de Abel Ferreira e deve seguir no time para enfrentar o Fortaleza, neste domingo. O atacante já teve dois gols anulados e quer afastar esse azar para finalmente somar números importantes pelo Verdão.

O atacante tem tido boas aparições e está pelo detalhe de anotar seu primeiro tento. Ele estreou no dia 10 de março, já como titular, na vitória sobre o São Paulo, pelo Paulista. Naquela ocasião, sofreu o pênalti - lance que foi muito questionado -, que acabou sendo convertido por Raphael Veiga. Depois disso, emendou uma sequência de oito jogos.

Vitor Roque ainda sofreu outra penalidade, na final do Paulista contra o Corinthians, mas viu Raphael Veiga desperdiçar a cobrança e o Verdão ficar com o vice-campeonato. O duelo em questão terminou empatado sem gols, mas o rival havia conquistado vantagem no jogo de ida.

Ele teve um gostinho de seu primeiro gol em duas oportunidades seguidas. A primeira foi na vitória contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores. O Verdão já vencia por 1 a 0 quando Roque, aos cinco minutos do segundo tempo, balançou as redes. O tento, porém, foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Depois, teve nova decepção, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Alviverde vencia pelo placar final, o camisa 9 aproveitou passe de Estêvão e cabeceou para o gol para ampliar. Mas, o VAR viu posição de impedimento de Gómez na origem da jogada e anulou mais um tento do Tigrinho.

Estêvão é o artilheiro do Palmeiras no ano com seis gols marcados. Em sequência estão Flaco López e Raphael Veiga, com cinco cada um.

Com o Palmeiras apostando em sua boa fase no Brasileiro e invencibilidade como visitante, Vitor Roque segue em busca de seu primeiro gol pelo clube e tem chance de fazê-lo neste domingo. O Palmeiras volta a campo pela quinta rodada do torneio nacional para enfrentar o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.