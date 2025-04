Leonardo Jardim despista sobre titulares e elogia postura do Cruzeiro contra o Bahia

Com muita dominância e uma boa atuação coletiva, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim repetiu os mesmos 11 iniciais do jogo contra o São Paulo, mas afirmou que não existe um time titular na Raposa.

"Onze jogadores não fazem um time, o que fazem um time é o elenco. Cabe ao treinador dar as oportunidades, abrir a porta para eles. Repeti a escalação pois esses 11 jogaram muito bem contra o São Paulo", afirmou o técnico português.

+? ?????? ???? ? ???????? ???????? ??????? ?????! ? ? Com dois gols de Kaio Jorge e um de Lucas Romero, o Cabuloso vence a segunda partida em casa no Brasileirão! VAMOOOOOOS!!! ?#CRUxBAH #GrandeCampeão pic.twitter.com/iKlPlpHzwN ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 18, 2025

Em seguida, Jardim elogiou a postura do time do Cruzeiro, que para, sempre precisa ter atitude e vontade dentro de campo.

"Para mim o espírito e a atitude do time dentro de campo são muito importantes. Os jogadores sabem que hoje em dia não se joga só com bola. Eles mostraram isso (vontade), vimos um jogador como o Matheus Pereira voltar para defender e recuperar a bola. O grupo todo está de parabéns pela vitória, contra um adversário forte", analisou Jardim.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos sete pontos no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da Raposa na competição é neste domingo, quando enfrenta o RB Bragantino fora de casa, às 20h30 (de Brasília).