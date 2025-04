Lucas Evangelista treina, e Palmeiras segue preparação para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão

O Palmeiras seguiu, nesta sexta-feira, a preparação para o duelo contra o Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho coletivo tático de olho no Leão do Pici. Em seguida, os atletas também disputaram jogos de cinco contra cinco em campo reduzido.

O meio-campista Lucas Evangelista participou do treino integrado ao elenco e pode ser reforço para a equipe. O atleta vem tratando de um trauma na coxa direita e foi desfalque nos últimos três jogos. Sua última aparição pelo Verdão foi contra o Sport, no dia 6 de abril.

Por outro lado, Abel segue com alguns desfalques. Estão entregues ao Departamento Médico Bruno Rodrigues (cirurgia no ombro esquerdo), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Murilo (lesão na coxa direita) e Marcos Rocha (edema na panturrilha esquerda).

O Palmeiras vem embalado no Brasileirão e não perde há oito jogos na temporada. O Verdão venceu o Internacional na última rodada e chegou à quinta vitória consecutiva, conquistando sua melhor marca no ano. Como visitante, ainda não foi derrotado.

A equipe comandada por Abel Ferreira entra em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, para tentar manter a boa fase.