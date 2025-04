Botafogo anuncia a renovação do contrato de Gregore até 2028

Por meio de suas redes sociais, o Botafogo oficializou a extensão contratual do volante Gregore até 2028. Contratado em fevereiro do último ano, seu antigo vínculo tinha vencimento em dezembro de 2026.

"Símbolo de garra e dedicação dentro das quatro linhas, o 'pitbull' também é um dos líderes do elenco, somando 68 jogos vestindo o Preto e Branco. Que venham mais conquistas e momentos marcantes com a Gloriosa Camisa, Gregore!", diz a nota publicada pelo clube.

Campeão, marcado em nossa história e símbolo de garra dentro de campo. Pode latir, pode comemorar. Gregore é do Glorioso até 2028! ???? #PitbullAlvinegro #BFR pic.twitter.com/SfmRjoMSgz ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 18, 2025

O volante foi um dos pilares do elenco do Botafogo em 2024 e participou da maior conquista da história do clube, a Copa Libertadores. Na última temporada, ele também conquistou o Campeonato Brasileiro, marcando o gol que confirmou o título do Fogão.

Com 68 partidas disputadas pela equipe, Gregore acumula três gols e duas assistências pelo Glorioso.

Já com o novo contrato, o volante deve estar em campo no próximo duelo do Botafogo. Os cariocas irão enfrentar o Atlético-MG, neste domingo, pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Mineirão.