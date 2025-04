Alcaraz bate De Minaur e se classifica para a semifinal do ATP de Barcelona

Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP de Barcelona nesta sexta-feira. O espanhol venceu o australiano Alex de Minaur (7º) por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3.

Agora, Alcaraz espera pelo seu adversário na próxima fase do torneio. O espanhol terá pela frente o grego Tsitsipas (16º) ou o francês Arthur Fils (14º). Os tenistas se enfrentam nesta quinta-feira.

Hunt for the hat-trick gains pace ? 2022-23 champion @carlosalcaraz storms into the semi-finals 7-5 6-3 past de Minaur@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/WrwT0kdYR8 ? ATP Tour (@atptour) April 18, 2025

Alcaraz mira conquistar o ATP de Barcelona pela terceira vez na carreira. O atleta de 21 anos foi campeão em 2022 e 2023 e volta a disputar o torneio após ficar de fora da edição de 2024, por lesão.

Apesar da vitória, o espanhol não teve vida fácil frente ao australiano, principalmente no primeiro set, quando travaram duelo bem equilibrado. Após vencer a primeira parte do jogo, Alcaraz manteve a calma no segundo set para fechar a vitória.