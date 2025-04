Vasco encerra preparação para clássico contra o Flamengo; veja provável escalação

Na manhã desta sexta-feira, o Vasco encerrou a preparação para o clássico contra o Flamengo. No CT Moacyr Barbosa, o técnico Fábio Carille ajustou os últimos detalhes da equipe que irá a campo.

O treinador teve dois dias para preparar o time para o clássico. O elenco vascaíno se reapresentou na última quinta-feira após receber folga na quarta, um dia depois da derrota para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, em Fortaleza.

Para o duelo, Maurício Lemos deve seguir como desfalque. O zagueiro se recupera de uma fratura na costela e ficou de fora dos últimos dois jogos do Vasco. Assim, Carille deve menter João Victor e Lucas Freitas na zaga.

Preparação encerrada para o clássico ??? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/Bln4uHGnHt ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2025

Em contrapartida, Coutinho, poupado contra o Ceará por conta de desgaste físico, pode retornar ao time. O meia é um dos principais destaques do Cruzmaltino na temporada, com cinco gols e duas assistências em 14 partidas.

Assim, uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

O duelo contra o Flamengo é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para este sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O Vasco ocupa a sétima posição na tabela, com seis pontos.