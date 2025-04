UFC confirma Vicente Luque vs Kevin Holland para junho

O UFC anunciou que o brasileiro Vicente Luque enfrentará o norte-americano Kevin Holland no UFC 316, evento programado para o dia 7 de junho, no Prudential Center, em Newark (EUA). O combate será válido pela divisão dos meio-médios (77 kg) e colocará dois lutadores agressivos frente a frente e que vivem um momento de oscilação.

Além de Luque e Holland, outros lutadores brasileiros já têm presença confirmada no card do evento. Bruno 'Bulldog' terá pela frente o duelo contra Joshua Van em uma luta válida pela categoria dos pesos-moscas (56 kg), enquanto Johnny Walker se prepara para encarar Azamat Murzakanov nos meio-pesados (93 kg). A também brasileira Ariane Lipski enfrentará a chinesa Wang Cong pela divisão dos moscas femininos (57 kg).

A luta principal do UFC 316 será uma revanche pelo cinturão dos galos entre o atual campeão Merab Dvalishvili e o ex-campeão Sean O'Malley. No primeiro confronto, realizado em setembro de 2024 no UFC 306, Dvalishvili conquistou o título ao derrotar O'Malley por decisão unânime dos juízes.

Momento instável

Vicente Luque vive um momento instável no UFC. O meio-médio brasileiro perdeu três de suas últimas cinco lutas, incluindo derrotas para nomes como Belal Muhammad e Rafael dos Anjos. Apesar do retrospecto recente negativo, Luque ainda é visto como um dos atletas mais perigosos da divisão, conhecido por seu estilo agressivo e capacidade de finalização. O confronto contra Kevin Holland no UFC 316 pode ser decisivo para recolocá-lo em destaque na categoria, onde ocupa a 14ª colocação no ranking.

Cinturão feminino em jogo

Além dessa disputa, o evento contará com outros embates de destaque, incluindo o confronto entre a campeã dos galos femininos (61 kg), Julianna Peña, e a medalhista olímpica Kayla Harrison, que disputará o título da categoria. O duelo ainda chama mais atenção pela possibilidade da vencedora encarar a brasileira Amanda Nunes, que anunciou seu desejo de retornar ao UFC.

