Gustavo Gómez comemora sequência do Palmeiras e comenta fase de gringos no Verdão

Com cinco vitórias nos últimos cinco jogos (Internacional, Corinthians, Cerro Porteño, Sport e Sporting Cristal), o Palmeiras parece ter voltado aos trilhos. A boa fase do Verdão foi comemorada pelo zagueiro Gustavo Gómez, que vinculou o bom momento com o trabalho diário do elenco alviverde na Academia de Futebol.

"Não tem segredo, é trabalhar. Acho que são frutos do nosso trabalho as cinco vitórias que estamos conseguindo, essa boa fase. Temos de seguir assim. Eu falo sempre isso porque foi o que nos levou a conseguir os objetivos, a ganhar tudo o que ganhamos aqui, então temos de seguir da mesma forma. Agora temos outro jogo difícil fora de casa, mas, conseguindo a vitória, somaremos mais três pontos, e vencer é a melhor forma para conviver com essas viagens, ficar fora de casa", disse o zagueiro, ao site oficial do Palmeiras.

É o Capitão! ? O Xerife do Verdão superou Carnera e se isolou na 6ª posição entre os zagueiros com mais vitórias defendendo o manto na história! Mais uma marca especial pra conta, Gustavo Gómez! ?? pic.twitter.com/mibIt2BWeU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 17, 2025

Os últimos cinco triunfos do clube foram definidos com gols de jogadores estrangeiros, com alguns tendo chegado ao Palmeiras ainda nesta temporada. O uruguaio Facundo Torres marcou contra o Internacional; os uruguaios Piquerez e Martínez contra o Corinthians; o colombiano Richard Ríos contra o Cerro Porteño-PAR; Piquerez e o argentino Flaco López contra o Sport; e os dois últimos na vitória sobre o Sporting Cristal-PER, de Piquerez e Ríos. Gustavo Gómez, paraguaio e capitão da equipe, comentou a boa fase dos gringos no Verdão.

"Eu sabia que eles teriam sucesso aqui, que teriam essa boa fase junto com o time. O Palmeiras, o pessoal aqui da Academia, todo mundo acolhe muito bem os estrangeiros para que a adaptação seja muito mais fácil. Eles estão passando por um momento muito bom e eu fico muito feliz porque eu também passei por isso quando cheguei", finalizou Gómez.

Buscando a sexta vitória seguida na temporada, o Palmeiras visitará o Fortaleza neste domingo, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.