Torneio que leva jovens à final da Champions define finalistas brasileiros

Os times que vão representar o Brasil no torneio 5v5, organizado pela Gatorade com jovens de 14 a 16 anos e que dá aos campeões ingressos para a final da Champions League, foram definidos.

O Colégio Drummond, no masculino, e o Dellas FC, no feminino, venceram suas partidas e faturaram o título nacional. A decisão foi realizada em São Paulo.

As duas equipes carimbaram o passaporte para Munique, palco da final da Liga dos Campeões. Todas as despesas são inclusas.

Antes da decisão da Champions, a cidade europeia vai receber a etapa mundial do 5v5, com representantes de outros sete países estão na disputa: Alemanha, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, México e Tailândia.

A final ocorrerá às vésperas da última partida do torneio europeu. Os atletas do elenco vencedor, tanto no masculino quanto no feminino, poderão assistir in loco ao embate para ver quem fica com uma das taças mais importantes do futebol mundial.

O Drummond é o atual campeão mundial do 5v5. O colégio terá, portanto, a responsabilidade de defender o título nesta edição da competição, que é realizada de 2016 pela Gatorade.