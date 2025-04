Charles Do Bronx defende torcida brasileira após críticas de Jean Silva

Charles 'Do Bronx', ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC, se manifestou recentemente sobre as polêmicas declarações de Jean Silva, que criticou a postura da torcida brasileira em sua luta contra Bryce Mitchell. Em entrevista à Ag Fight, 'Lord' revelou que ficou bastante chateado com a falta de apoio dos fãs durante a semana do combate, dizendo que, se fosse por ele, não lutaria no Brasil. A fala gerou um forte impacto, especialmente entre os fãs de MMA, que se identificam com o apoio vibrante e fiel da torcida nacional.

Já Oliveira, um dos maiores nomes do MMA brasileiro, em conversa com o portal 'Sherdog', defendeu a torcida do seu país, contrariando o sentimento do compatriota. O paulista deixou claro que, ao contrário do catarinense, tem orgulho da vibração dos brasileiros, e se tivesse a oportunidade de lutar no Brasil novamente, não pensaria duas vezes.

"Sem sombra de dúvida, se meu telefone tocasse e me chamassem para lutar em um UFC no Brasil, eu adoraria. Faz muito tempo que não luto aqui, mas sempre que tenho a oportunidade, eu peço. Não vi a entrevista do Jean; pode ter sido algo que ele falou e que os torcedores interpretaram mal. Mas no meu caso, sempre que perdi, fui abraçado pela torcida brasileira. A torcida brasileira é única. Então, eu adoraria lutar aqui de novo", salientou Do Bronx.

Com essa declaração, Charles reforça seu vínculo com a torcida brasileira e mantém viva a chama de um retorno em solo nacional, mostrando que, para ele, o apoio dos fãs tem um valor inestimável em sua jornada no UFC. Contudo, não há nenhuma informação oficial sobre um evento do Ultimate no país. No fim de 2024, Dana White declarou que pretende retornar ao Brasil em 2025, mas não revelou data e nem local.

Relembre o que disse Jean

Jean Silva se tornou um dos protagonistas do UFC 314 por conta de sua rivalidade com Bryce Mitchell. Durante o confronto, o brasileiro deu um show e finalizou o adversário. Entretanto, todo show criado pelo catarinense acabou não caindo no gosto da torcida brasileira, que criticou seu jeito extravagante e polêmico. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Lord detonou seus compatriotas.

"Eu não sou muito fã de lutar no Brasil, sendo bem sincero. Agora, muitos dos caras me apoiam e fico feliz com isso, mas até então estava todo mundo me criticando. Vou lutar no Brasil por causa do meu povo? Que povo? Até sexta-feira (11) estava todo mundo me julgando. Que povo? Já chorei pra caramba por causa disso. O brasileiro não está nem aí para ninguém. A maioria é tudo um bando de arrombado. Essa é a real", desabafou o atleta da 'Fighting Nerds'.

A diferença de opiniões entre Oliveira e Silva ilustra um contraste importante: enquanto Lord se sentiu abandonado por parte dos fãs durante sua luta, Charles Oliveira segue com um profundo carinho pela torcida que o acompanha, destacando que, mesmo nas derrotas, sempre foi acolhido pelos brasileiros.

