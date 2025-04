Bontempo relembra primeiro gol da carreira e projeta clássico contra o São Paulo

Gabriel Bontempo foi um dos destaques da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Além de contribuir no setor ofensivo, o volante deu assistência para o gol do Barreal.

Com o resultado, o Peixe enfim alcançou a sua primeira vitória na competição. A equipe ocupa a 13ª posição, com quatro pontos.

"Foi uma vitória muito importante. A gente já vinha buscando esses três pontos, trabalhando no dia a dia. Foi bom também para a gente pegar confiança, dar sequência e buscar as melhores posições. E no Brasileirão não tem jogo fácil, né? Toda a equipe é muito qualificada, o clássico também tem aquele gostinho especial. Estamos no preparando da melhor maneira para chegar no domingo e fazer um grande jogo", afirmou.

O Alvinegro Praiano volta aos gramados neste domingo, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. O clássico traz uma lembrança especial à Bontempo. Afinal, foi contra o rival, em fevereiro, que o Menino da Vila fez sua estreia como titular no profissional e marcou o segundo gol da vitória por 3 a 1, na Vila Belmiro.

"Tenho boas memórias contra eles sim. Fui muito feliz naquele jogo, fazendo minha uma estreia na Vila, a primeira partida como titular, ainda fiz meu primeiro gol também e dei assistência. Guardo com muito carinho aquele e, quem sabe, e eu possa repetir esse feito no domingo. Estou trabalhando para isso", finalizou.