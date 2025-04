Alcaraz vai à semifinal em Barcelona e reencontra Fils uma semana após batalha em Montecarlo

Sete dias após protagonizarem linda batalha nas quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo, com triunfo de 2 a 1 de Carlos Alcaraz (4/6, 7/5 e 6/3), espanhol e o francês Arthur Fils avançaram às semifinais do Torneio de Barcelona e vão se reencontrar neste sábado, por vaga na final.

Alcaraz passou pelo australiano Alex de Minaur, em sets corridos, parciais de 7/5 e 6/3 após 1h40 de jogo, enquanto Fils nem precisou suar a camisa diante do grego Stefanos Tsitsipas, que não jogou após acusar uma contusão.

Com 13 vitórias seguidas em Barcelona e os títulos de 2022 e 2023 - não jogou no ano passado - Alcaraz defenderá o favoritismo em reencontro com um empate cabeça de chave 7. Por outro lado, Fils confia em revanche.

"Tenho mais uma ótima luta contra o Carlitos. Tivemos uma ótima luta em Montecarlo e espero que tenhamos uma boa luta amanhã também", previu Fils. "A última partida foi muito positiva. Claro, eu perdi, mas ainda assim muito positiva. Amanhã vai ser diferente. Estamos na Espanha. Ele está jogando muito bem aqui. Acho que ele já venceu duas vezes. Então, sim, vai ser legal. Assisti um pedacinho da partida contra o Alex. Vamos ver como vai ser amanhã."

A outra semifinal reúne o russo Karen Khachakov, que bateu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 6/4 e 7/5, diante do dinamarquês Holger Rune, que derrubou o atual campeão, o norueguês Cásper Ruud, com parciais de 6/4 e 6/2.

ZVEREV BUSCA GRANDE VIRADA EM MUNIQUE

Principal favorito no Torneio de Munique, o alemão Alexander Zverev teve de lutar muito para evitar a eliminação nas quartas de final, nesta sexta. Depois de perder o primeiro set diante do holandês Tallon Griekspoor, com 7/6 (8/6), o número 3 do mundo virou, com 7/6 (7/3) e 6/4.

Na semifinal, o alemão encara o húngaro Fabian Marozsan, algoz do belga Zizou Bergs, por 6/3 e 7/6 (7/4). Na outra semifinal, Francisco Cerúndolo enfrenta Ben Shelton. O argentino avançou com 6/2 e 6/4 sobre o belga David Goffin, enquanto o norte-americano superou o italiano Luciano Dardeli por 6/4 e 6/3.