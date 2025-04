Thuram tem lesão constatada e pode desfalcar a Inter contra o Barcelona na Champions

A Inter de Milão pode ter um problema para o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Nesta sexta-feira, a equipe italiana confirmou a lesão do atacante Marcus Thuram, titular absoluto.

O jogador francês foi submetido a exames que constataram fadiga nos adutores da coxa esquerda. O clube avaliará a situação física do francês diariamente.

O problema é que a lesão acontece 12 dias antes do primeiro embate contra o time espanhol. As equipes se enfrentam no próximo dia 30, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. Assim, Thuram pode desfalcar a equipe de Simone Inzaghi.

O atacante de 27 anos é um dos pilares da Inter de Milão na temporada. Ele disputou 44 jogos, sendo 36 como titular, e contribuiu com 17 gols e cinco assistências. Na Champions, balançou as redes três vezes e contribuiu com um passe para gol.

Thuram foi titular durante todos os 180 minutos das quartas de final contra o Bayern de Munique. A equipe italiana venceu na Alemanha, por 2 a 1, e empatou em 2 a 2 em Milão para conquistar a vaga à semifinal.

Antes do duelo contra o Barcelona, a Inter tem pela frente compromissos pelo Campeonato Italiano, contra Bolgona e Roma, e pela semifinal da Copa da Itália, contra o Milan.