Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o São Paulo

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, sob o comando do técnico interino César Sampaio, o Santos iniciou sua preparação para o clássico contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis.

O elenco santista realizou um aquecimento com bola. Posteriormente, trabalharam troca de passes e finalizações.

No aquecimento desta manhã ?? pic.twitter.com/kt7HhQVEIU ? Santos FC (@SantosFC) April 18, 2025

O treinador não poderá contar com Neymar. O meia-atacante sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Peixe contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. O camisa 10 passará por exames nesta sexta para saber a gravidade da lesão.

Além dele, o atacante Soteldo iniciou tratamento após ter constatado um edema na coxa esquerda e não estará disponível para o clássico. A previsão é que o atleta venezuelano seja reavaliado com dinamometria na próxima semana para que seja vista sua condição de jogo, uma vez que ele atingido por duas lesões seguidas.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; Gabriel Bontempo, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho.