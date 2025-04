Topuria pede por Pimblett no Bernabéu e recebe resposta atravessada

Ilia Topuria, ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC, é um homem de grandes ambições. E uma delas seria lutar no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), palco do seu time de coração, o Real Madrid. Durante uma entrevista ao podcast 'Joe Rogan Experience', o georgiano não escondeu seu entusiasmo ao falar sobre a possibilidade de realizar um evento histórico no icônico estádio e seu desejo de enfrentar Paddy Pimblett, o carismático britânico que vem ganhando atenção no evento.

Para o atleta da Geórgia, não é apenas o cenário grandioso do Bernabéu que o empolga. O lutador vê esse duelo contra o inglês como uma oportunidade única de brilhar em um evento de enorme visibilidade, além de ter a oportunidade de enfrentar um de seus principais desafetos na organização.

"O que mais me excita é a luta contra o Paddy. Se eles conseguissem colocar essa luta na Espanha, no estádio Santiago Bernabéu... esse é o único estádio no mundo onde eles podem tirar o teto", afirmou o atleta de 28 anos, empolgado com a ideia de lutar em um dos maiores estádios do mundo.

Após conquistar o cinturão peso-pena do UFC, Topuria optou por seguir novos desafios e anunciou sua decisão de lutar na divisão dos pesos-leves (70 kg), deixando o título dos penas de lado. Essa mudança de categoria reflete não apenas o desejo de crescer como atleta, mas também o desejo de se medir contra alguns dos melhores lutadores de sua geração.

Pimblett responde

Após sua vitória no UFC 314, Paddy Pimblett aproveitou a oportunidade para polemizar ao comentar sobre Ilia Topuria, seu possível rival no futuro. Durante a coletiva pós-luta, o britânico não hesitou em disparar uma resposta ácida contra o desafeto.

"Para ser sincero, eu esqueci dele. Eu esqueci completamente dele, ou teria mencionado ele no octógono... É assim que ele é relevante. Estou melhor ranqueado que ele no peso-leve. Então eu adoraria recebê-lo nos 70 kg, mas aparentemente ele está esperando e parado até a chance pelo cinturão", debochou 'The Baddy'.

Rivalidade antiga

A rivalidade entre Ilia Topuria e Paddy Pimblett vem se arrastando há anos, marcada por provocações públicas, tensões nos bastidores e até tentativas de briga fora do octógono. Os dois já trocaram farpas diversas vezes, com insultos que ultrapassaram o ambiente esportivo, e o clima entre eles voltou a esquentar após o UFC 314.

