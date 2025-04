Derrotado no UFC 314, Chandler comove ao consolar o filho nos bastidores; veja

Na noite do último sábado (12), Michael Chandler deixou o octógono do UFC 314, em Miami (EUA), com o rosto marcado pela luta e o coração pesado pela derrota. No entanto, o que poderia ter sido apenas mais um revés em sua carreira tornou-se um momento memorável - e profundamente humano - nos bastidores do UFC 314 após a publicação de um vídeo dele ao lado de seu filho.

O veterano, de 38 anos, foi derrotado por nocaute técnico no terceiro round, em uma das lutas mais aguardadas do evento. Apesar do resultado adverso, o que mais chamou a atenção do público e da comunidade do MMA não foi o desempenho dentro do cage, mas sim o que aconteceu longe dos holofotes, onde o atleta viveu uma situação ainda mais desafiadora: consolar Hap, que assistia pela primeira vez a uma derrota do pai ao vivo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo), Chandler aparece nos bastidores ao lado do filho, dividindo um pequeno petisco e um momento de carinho - um "brinde" com Nutella, como chamou. Enquanto o menino tenta lidar com a enxurrada de emoções, o lutador aproveita a oportunidade para ensinar uma valiosa lição sobre esforço, fracasso e dignidade.

"Ok, escuta. A gente vai trabalhar muito, vamos tentar dar o nosso melhor. Às vezes, vamos falhar. Vamos ficar aquém, mas sempre vamos manter a cabeça erguida. Mesmo que você tenha alguns cortes no rosto. Eu te amo, saúde", disse 'Iron', beliscando o lanche logo em seguida.

Na legenda da publicação, Chandler refletiu sobre o impacto daquela noite para o filho e a importância de ensiná-lo a enfrentar a adversidade. Apesar da derrota, o veterano, amplamente criticado por outros lutadores, sendo chamado de trapaceiro, demonstrou outro lado de sua personalidade.

"Essa foi a primeira vez que Hap me viu perder uma luta ao vivo. Ele estava cheio de emoções nos bastidores, e com razão. Foi jogado em um vale que não viu chegar", escreveu. "O sangue e o inchaço só aumentaram os medos sobre como o papai estava, enquanto ele segurava minha mão enquanto eu levava pontos. Mas, em meio ao caos e à dor, foi o momento perfeito para mostrar a ele como um homem reage. Não diga, mostre. Derrotado, mas nunca vencido", escreveu Iron.

Momento delicado

Michael Chandler, ex-campeão do Bellator, enfrenta um momento desafiador em sua trajetória no UFC. Desde sua estreia na organização em janeiro de 2021, ele acumula um recorde de 2 vitórias e 5 derrotas no octógono. Suas únicas vitórias ocorreram contra Dan Hooker e Tony Ferguson, ambas por nocaute, em 2021 e 2022, respectivamente. Desde então, Chandler enfrentou adversários de alto nível, como Charles Oliveira, Justin Gaethje e Dustin Poirier, sem conseguir retomar o caminho das vitórias.

