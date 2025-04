Especulado no Corinthians, Dorival Júnior tem retrospecto equilibrado contra o Timão

Após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense na última quarta, o Corinthians decidiu demitir o técnico Ramón Díaz nesta quinta-feira. Para o lugar do argentino, um dos nomes mais fortes é o de Dorival Júnior, que deixou a Seleção Brasileira recentemente. O treinador brasileiro tem um retrospecto equilibrado contra o Timão, com mais de 55% de aproveitamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Dorival já enfrentou o Corinthians 35 vezes, conquistando 13 vitórias, nove empates e sofrendo 13 derrotas. O treinador encarou o Alvinegro dirigindo Figueirense, São Caetano, Cruzeiro, Vasco, Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

Apesar do retrospecto extremamente equilibrado, o recorte recente de Dorival contra o Corinthians é mais favorável ao técnico. No comando do Flamengo, o treinador eliminou o Timão da Copa Libertadores de 2022 e venceu a equipe paulista na final da Copa do Brasil daquele ano.

Um ano depois, defendendo o São Paulo, Dorival eliminou o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, que seria vencida pelo Tricolor Paulista naquele ano, consagrando o comandante como bicampeão consecutivo da competição.

Ainda sem um novo treinador definido, o Corinthians recebe o Sport na Neo Química Arena neste sábado, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, dirija o Timão na beira do campo.