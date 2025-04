Ferreira vê rendimento crescer e se torna vice-artilheiro do São Paulo em 2025; veja números

O atacante do São Paulo Ferreira contornou o momento ruim que vivia e, hoje, desfruta de sua melhor fase na equipe. As boas atuações do atacante foram reforçadas pelos seus números, que o levaram a vice-artilharia do Tricolor nesta temporada.

Nos últimos três jogos, Ferreira foi às redes em quatro oportunidades e distribuiu uma assistência. Desta maneira, o camisa 11, que ainda não havia marcado na temporada, fica atrás somente de André Silva, que marcou seis duelos.

Em 15 partidas disputadas, Ferreira ultrapassou nomes como Calleri, Lucas Moura, Luciano e Oscar em número de gols e conquistou de vez a vaga na equipe titular de Luis Zubeldía.

Segundo dados do Sofascore, nos últimos três jogos, Ferreira precisou de, em média, apenas 46 minutos e 2,5 finalizações para marcar gol. Foram seis passes decisivos, 13 dribles certos (4,3 por jogo), e três grande chances convertidas de três possíveis.

Após retomar a titularidade com Zubeldia, Ferreira cravou nos jogos contra Allianza Lima (dois), Cruzeiro e, mais recentemente, Botafogo. Aliás, contra o Glorioso, na última quarta-feira, além do gol, ele deu uma assistência para André Silva marcar no empate em 2 a 2, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Brasileirão.

Ferreirinha desde a declaração do @10Neto: ? 3 jogos

? 4 gols (!)

? 1 assistência

? 5 participações em gols (!)

? 46 mins p/ participar de gol (!)

? 6 passes decisivos (!)

? 2.5 finalizações p/ marcar (!)

? 3/3 grandes chances convertidas (!)

? 13 dribles certos (4.3... pic.twitter.com/OM5HuAnaKG ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 17, 2025

O próximo compromisso do São Paulo, de Ferreira, é diante do Santos. Pela quinta rodada da competição nacional, o Tricolor recebe o Peixe, no Morumbis, às 16h (de Brasília). O atacante mostrou foco para o importante duelo.

O São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O time, comandado por Luis Zubeldía, empatou nas quatro primeiras rodadas e aparece, atualmente, na 16ª posição da competição.