Ruben Amorim comemora virada épica do United e mostra confiança em título da Liga Europa

Desde o título da Liga Europa da edição 2016/17 que o Manchester United não celebra uma conquista relevante. A virada épica na prorrogação diante do Lyon, por 5 a 4 após ter 4 a 2 de desvantagem, nesta quinta-feira, recolocou a equipe em condições de desencantar justamente na Liga Europa e o técnico Ruben Amorim não esconde sua euforia pelo título.

Com campanha decepcionante no Campeonato Inglês e queda da copa da Inglaterra e da Liga Inglesa, a ordem do treinador português é apagar a temporada que caminhava para ser frustrante quando os franceses viraram o marcador em Old Trafford, e erguer a taça da Liga Europa e, por consequência, conseguir vaga na Liga dos Campeões.

"É difícil dizer (se foi a maior vitória da carreira). Aqui dentro, com o som (comemoração) dos dois últimos gols foi incrível, isso é algo que podemos guardar para o futuro. Foi uma boa sensação, mas, no fim das contas, se você for para a semifinal, precisa vencer. Se você for para a semifinal e não vencer, a sensação é ruim. Precisamos nos concentrar na próxima fase e tentar vencer a competição", frisou o português.

"No estádio, neste clube, você sempre tem a sensação de que tudo pode acontecer. E nesta vitória foi mais um dia assim", continuou. "Acho que é por isso que gostamos tanto deste esporte, toda a frustração que um treinador tem nesta temporada, os momentos ruins. Quando você tem momentos como este, tudo vale a pena. Mas aí você termina o jogo, se acalma e percebe que temos um jogo no domingo. Aí temos que ver como os jogadores estão e se estão em condições de jogar, porque temos que nos concentrar muito na Liga Europa."

O adversário nas semifinais da Liga Europa será o Athletic de Bilbao e Amorin garante já conhecer um pouco do rival espanhol. "Joguei contra eles na pré-temporada pelo Sporting. Sei um pouco. Claro, é um momento diferente e sabemos que eles são muito técnicos. Eles têm dois pontas muito bons. Teremos tempo para avaliar todas as características do adversário e precisamos nos concentrar bastante no que precisamos fazer até esse jogo, porque precisamos."

O resultado épico de Old Trafford, contudo, significa um fôlego extra ao United. E a possibilidade de poupar titulares diante do Wolwerhampton é gigante no domingo.

"Esses momentos podem ajudar muitos jogadores neste tipo de temporada e neste tipo de contexto. Esses momentos podem criar uma conexão entre torcedores e jogadores, e podemos esquecer por alguns minutos o tipo de temporada que estamos tendo", avaliou Amorim. "Mas, repito, é uma boa sensação, mas amanhã precisamos recomeçar tudo e focar nos jogadores e se eles estão em condições de jogar. Temos que correr riscos e economizar com alguns jogadores, considerando a nossa temporada. O mais importante para todos é a Liga Europa."