Mauro Cezar detona ingressos caros: 'Falta entendimento do que é Flamengo'

A gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mostra falta de entendimento do que é o Flamengo ao não baixar os preços dos ingressos em meio aos protestos da torcida no Maracanã, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Mauro Cezar criticou a elitização que ocorre com o aumento do preços dos ingressos.

É uma falta de entendimento do que é o Flamengo absurda — é não entender o que é o clube.

É vergonhoso, o Flamengo jogou para 31 mil pessoas, um público ridículo para o Flamengo. Depois da vitória sobre o Grêmio, o time jogando bem, a torcida motivada apesar da derrota para o Central Córdoba, Pedro voltou e fez gol, e tinha pouca gente no estádio, com dois setores fechados.

A decisão do Bap é: se houver demanda, a gente abre o setor. Ou seja, preferem, como outros clubes também fazem, uma cadeira vazia do que um pobre sentado nela.

Mauro Cezar

O colunista defendeu preços mais acessíveis no Maracanã para quem não pode pagar os planos de sócio-torcedor.

Na vitória por 6 a 0 sobre o Juventude, o preço médio do ingresso para assistir ao Flamengo foi de quase R$ 80,00.

Se o sócio-torcedor não se interessou pelo jogo, que venda a preços mais acessíveis para quem não é sócio. Eles não conseguem entender isso e mandam sempre pelo mesmo colunista o mesmo recado: não vou mexer no preço.

A torcida já se revoltou, já protestou e ele conseguiu uma proeza -- foi xingado pela arquibancada do Maracanã muito mais rapidamente que o Rodolfo Landim, que foi seu antecessor.

Mauro Cezar

Neymar só desce a ladeira há uma década, diz Mauro Cezar

Neymar deixou de ser um jogador de primeiro nível mundial e só "desce a ladeira" há uma década, afirmou Mauro Cezar.

O Neymar não é jogador de primeiro nível no futebol mundial há uma década, desde 2015, quando foi campeão europeu e artilheiro da Champions com Messi e Suárez.

Desde então, ele só desceu a ladeira.

Mauro Cezar

O colunista questionou a expectativa existente em relação a Neymar, que ainda não conseguiu ter sequência de jogo desde a cirurgia no joelho.

Desde então, o craque acumula três lesões musculares (duas delas já na segunda passagem pelo Peixe).

Neymar é um jogador imaginário há muito tempo — as pessoas imaginam que ele possa fazer algo que ele não consegue.

Em todas as temporadas pelo PSG, ele não conseguiu fazer 30 jogos. No Francês, o máximo que ele foi foi 22 partidas. Ele não consegue jogar, as lesões o acompanham há muito tempo, é uma atrás da outra, então não sei por que tanta expectativa sobre o Neymar.

É uma boa vontade dos boleiros, parte da imprensa, parte da imprensa santista que fica com aquela coisa meio romântica como se fosse 2010, mas o fato é que ele não consegue jogar há muito tempo.

Mauro Cezar

