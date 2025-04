Com joia da base, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Santos

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda e iniciou sua preparação para o clássico contra o Santos, que acontece domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade foi a presença de Lucca, joia da base do Tricolor. O jovem atleta de 17 anos, campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr. deste ano, estava atuando pelo sub-20. No Paulistão, foi relacionado para o duelo contra o Botafogo-SP, mas não entrou em campo.

Além dele, os jovens Ryan Francisco e Ferreira, também campeões da Copinha, treinaram com o restante do elenco e, assim, devem estar entre os relacionados para o clássico.

Por outro lado, Zubeldía não poderá contar com Calleri. O atacante teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O tempo médio de recuperação de lesões deste tipo (LCA) costumam girar em torno dos nove meses.

Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), que já vinham sendo desfalques, seguem de fora.

Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Botafogo, na última quarta-feira, realizaram exercícios de mobilidade e força, além de seguirem um cronograma de recuperação muscular.

Já o restante dos jogadores, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, trabalharam posse de bola. Posteriormente realizaram uma atividade de ataque contra defesa, seguida de um coletivo em espaço reduzido.

O São Paulo tenta buscar sua primeira vitória na competição. A equipe, que empatou todos os quatro jogos até aqui, se encontra em 16º.