Memphis, Gaviões ou Augusto: quem demitiu Ramón Díaz? Colunistas opinam

Quem teve o maior peso na demissão de Ramón Díaz no Corinthians: Memphis Depay, a Gaviões da Fiel ou o presidente Augusto Melo?

No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Juca Kfouri debateram a queda do técnico argentino e destacaram os motivos do fim da era Díaz no Timão.

Arnaldo: Memphis e a Gaviões demitiram Ramón

O que me chamou mais atenção nessa reta final de trabalho foi a entrevista do Memphis Depay depois da derrota para o Fluminense - foi uma entrevista demitindo o treinador. Poucas vezes eu vi um jogador destruir tanto o trabalho de um técnico em inglês, dando ar de que ele manda no pedaço.

O Memphis Depay manda mais no Corinthians do que eu imaginava. Eu concluí depois daquela entrevista que o Ramón não continuaria, mas faltava aquela sentença, que é o post do presidente da Gaviões da Fiel. A gente sabe como funciona no Corinthians, quando a Gaviões solta nota, a pessoa cai - pode ser o presidente, técnico ou jogador.

Depois do post da Gaviões, o Corinthians não precisava nem fazer nota, já estava decretado o final da era Ramón Díaz.

Arnaldo Ribeiro

Juca: O que derrubou Ramón Díaz foi o Corinthians mal treinado

Quem foi que derrubou o Ramón Díaz? O que derrubou o Ramón, e foi observado pelo Memphis, é o time sem compactação nenhuma que tomou três gols iguais - dois do Palmeiras e um do Fluminense, de fora da área, sem que ninguém se aproximasse para tentar evitar os arremates.

Aponte-me uma grande partida do Corinthians sob a direção dos Díaz, com um futebol à altura do investimento que o Corinthians não pode mas faz. Você não acha.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra