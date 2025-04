Lutadora argentina do UFC provoca Amanda Nunes: "Sei que posso vencer"

A lutadora argentina Ailin Perez voltou a provocar fora do octógono e, desta vez, mirou alto: Amanda Nunes. Em entrevista recente ao canal 'Hablemos MMA', 'Fiona' se ofereceu para ser a responsável por recepcionar a ex-campeã dupla do UFC em seu retorno ao esporte, reacendendo não apenas as especulações sobre a volta da brasileira, mas também a histórica rivalidade entre Brasil e Argentina.

Sem economizar nas palavras, a atual oitava colocada no ranking da divisão peso-galo (61 kg) fez um desafio direto à baiana. Confiante e provocativa, ela surpreendeu ao colocar em dúvida o merecimento da 'Leoa' em relação a uma disputa imediata de cinturão - e foi além ao se autoproclamar o verdadeiro obstáculo no caminho da lenda.

"Amanda Nunes voltou para lutar comigo. Na verdade, acho que ela não merece lutar pelo título. Então, estou disposta a enfrentar Amanda Nunes. Primeiro, porque sei que posso vencê-la. Segundo, porque esse é o meu momento, e não vou deixá-la chegar fácil em uma disputa de título. Sei que ela foi campeã e tudo mais, mas Ailin Perez tem muita carreira pela frente, apoio dos fãs e um nome forte. Vou pedir essa luta ao UFC porque ninguém quer as lutas difíceis - mas eu quero, porque me considero uma das melhores", disparou a hermana.

A lutadora argentina, atualmente em ascensão na categoria peso-galo, não poupou declarações ousadas, além de se colocar com grandes chances de vencer a rival - algo que poucas atletas na história conseguiram fazer. Segundo ela, nomes como Holly Holm, Miesha Tate e Norma Dumont teriam recusado enfrentá-la, mas ela garante estar pronta para os desafios que outras evitam.

Momentos opostos

Perez vive seu melhor momento no UFC, vindo de cinco vitórias seguidas - sendo a última delas sobre a brasileira Karol Rosa - e recém-operada do ombro. A previsão é de que ela esteja apta a competir entre setembro e outubro. Já Amanda Nunes, aposentada desde 2023, recentemente manifestou interesse em retornar, com uma possível luta contra a vencedora de Julianna Peña vs Kayla Harrison, marcada para o UFC 316.

