Payet desfalca o Vasco em clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão

Com uma lesão no joelho sofrida no duelo contra o Ceará, na última terça-feira, Payet desfalcará o Vasco no "Clássico dos Milhões", contra o Flamengo, neste sábado, pelo Brasileirão . Existia a possibilidade de o meia estar presente ao menos no banco de reservas, porém, não conseguiu se recuperar a tempo.

Na derrota para o Vozão, o francês sentiu após ser derrubado na área, mas tentou continuar em campo. Com dores, o meia não conseguiu seguir na partida e pediu para ser substituído aos 12 minutos do segundo tempo.

Payet tem contrato com o Cruzmaltino até julho. Devido às constantes lesões do atleta e de seu desempenho irregular, sua renovação é dada como pouco provável.

O Vasco já encerrou a preparação para o clássico. A equipe se apresentou no CT Moacyr Barbosa na manhã desta sexta-feira e realizou o último treino antes de encarar o Mengão.

Preparação encerrada para o clássico ??? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/Bln4uHGnHt ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2025

O embate contra o Rubro-Negro neste sábado está marcado para às 18:30 (de Brasília). Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, os três pontos serão disputados no Maracanã, porém com mando de campo do Gigante da Colina.