Desde retorno, Neymar disputou apenas um jogo completo pelo Santos

O retorno de Neymar ao Santos gerou muita expectativa em cima do torcedor santista. O craque, contudo, tem sofrido com lesões que o impossibilitam de ter mais minutos em campo.

Desde que retornou ao Alvinegro Praiano, o camisa 10 disputou apenas uma partida completa. Contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, o meia-atacante esteve em campo durante os 90 minutos e não foi substituído. Neste jogo, inclusive, ele contribuiu com um gol e duas assistências.

Neymar soma, até o momento, nove partidas em sua segunda passagem pelo clube da Vila Belmiro. O craque foi titular em sete jogos e promovido no segundo tempo em outras duas ocasiões. Ao todo, marcou três gols e anotou três assistências.

PRÍNCIPE! A nação santista está com você. ?? pic.twitter.com/jXRAjSKnNv ? Santos FC (@SantosFC) April 17, 2025

A volta de Neymar começa a ficar marcada por lesões, como no último clube que defendeu antes do Santos. Em mais de um ano pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o jogador de 33 anos lidou com duas contusões. Em outubro de 2023, pelo Brasil, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou afastado dos gramados por um ano. Pouco tempo após voltar a jogar, o astro teve constatada uma nova lesão, dessa vez no tendão da coxa.

Neymar iniciou 2025 recuperado da lesão, mas sua forma física ainda não agradava Jorge Jesus, técnico do time saudita. Após isso, em fevereiro, o Santos oficializou o retorno do atleta, que demonstrou o desejo de ter mais tempo de jogo.

O craque reforçou o Santos no Campeonato Paulista e foi peça importante para a classificação ao mata-mata. Nas quartas de final, inclusive, ele marcou um dos gols da vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Todavia, o camisa 10 não entrou em campo na semifinal contra o Corinthians por conta de um edema na coxa esquerda. O Peixe perdeu por 2 a 1 e se despediu do Estadual.

Neymar tratou o problema e voltou a jogar no último domingo, quando entrou no segundo tempo do duelo contra o Fluminense. O camisa 10 foi titular contra o Atlético-MG nesta quarta, mas voltou a sentir dores na coxa esquerda e deixou a partida.