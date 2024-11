Série B: veja quais são os times que garantiram acesso à Primeira Divisão do Brasileiro

A Série B chegou ao fim neste domingo definindo os quatro times que disputarão a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. São eles Santos, Mirassol, Sport e Ceará.

O Santos, campeão da Segundona, já havia garantido o retorno para a elite do futebol nacional na 36ª rodada, após vencer o Coritiba por 2 a 0. Depois, bastou ao time até então comandado por Fabio Carille confirmar o título da competição, o que aconteceu sem precisar entrar em campo, já que o empate entre Novorizontino e Paysandu acabou com qualquer chance matemática de o Peixe ser ultrapassado na tabela.

O Mirassol se sagrou vice-campeão da Série B e, consequentemente, conquistou o acesso à Série A ao vencer a Chapecoense, por 1 a 0, neste domingo, graças ao gol de Iury Castilho. A equipe do interior paulista já havia "batido na trave" no ano passado, terminando em sexto lugar.

A terceira vaga para a Primeira Divisão ficou com o Sport. O Leão iniciou a última rodada da Série B fora do G4, mas venceu o Santos na Ilha do Retiro por 2 a 0, com direito a show de Lucas Lima, autor dos dois gols, e tirou o Ceará do grupo dos primeiros quatro colocados.

O Ceará suou, mas ficou com a última vaga para a Série A mesmo empatando sem gols com o lanterna Guarani em Campinas. O Vozão ia ficando de fora do G4 até os minutos finais da partida, quando, no outro jogo, o Novorizontino sofreu um gol do Goiás e acabou sendo derrotado por 1 a 0, resultado que acabou com o seu sonho de disputar a elite do futebol nacional em 2024.

O Novorizontino, aliás, chegou a rivalizar com o Santos pela liderança da Série B, e iniciou a última rodada só dependendo de si para conquistar o acesso. O Tigre só não imaginava que sofreria o duro golpe no apagar das luzes, vendo o acesso à Série A escorrer pelas mãos novamente, já que no ano passado terminou em quinto lugar, mesma colocação que nesta temporada.