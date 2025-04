Deportivo Tachirá x Flamengo: onde assistir ao jogo pela Libertadores 2025

O Flamengo visita o Deportivo Táchira hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pueblo Novo, em San Cristóbal, na Venezuela, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo foi o terceiro colocado no Brasileirão do ano passado, conquistando a vaga direta para fase de grupos. Em 2024, o Rubro-Negro foi eliminado pelo Peñarol nas quartas de final da Libertadores.

Os cariocas somam três títulos na competição continental e confiam no bom retrospecto de Filipe Luís à beira do campo. As últimas conquistas foram em 2019 e 2022.

O Flamengo estreou com empate no Brasileirão 2025 no fim de semana. No Maracanã, a equipe ficou no 1 a 1 contra o Internacional.

Deportivo Tachirá x Flamengo -- Copa Libertadores 2025