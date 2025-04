Melhores jogos do Paulistão: veja Palmeiras 1 x 0 São Paulo no Canal UOL

Hoje, às 21h, o Canal UOL reprisa a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo na semifinal do Paulistão 2025. O jogo, realizado no dia 10 de março, no Allianz Parque, foi considerado um dos cinco melhores do campeonato pela equipe de jornalistas do UOL Esporte.

O Palmeiras garantiu a vaga na final contra o Corinthians com um gol de pênalti marcado por Raphael Veiga, após falta de Arboleda em Vitor Roque dentro da área. A marcação gerou muita reclamação por parte do Tricolor do Morumbi.

Os cinco melhores jogos

O Canal UOL exibe esta semana as cinco melhores partidas do Paulistão 2025, de acordo com a equipe de jornalistas de UOL Esporte. Na segunda, foi ao ar o primeiro jogo da final, Palmeiras 0 x 1 Corinthians; na terça, a vitória de São Paulo por 3 a 1 contra o Corinthians, de 26 de janeiro; e, ontem, Corinthians 2 x 1 Santos, pela semifinal.

Confira, a seguir, as próximas reprises:

3/4, às 21h: Palmeiras 1 x 0 São Paulo

4/4, às 22h: Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Como assistir o Canal UOL na TV?