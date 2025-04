'Fortaleza mental, potência e torcida': o que faz Fonseca sensação mundial

Não é só o brasileiro que está empolgado com João Fonseca. O sucesso do tenista brasileiro ultrapassa fronteiras e chamou atenção de nomes como Novak Djokovic, Andy Murray e Carlos Alcaraz, que já projetam o jovem entre os melhores do mundo em breve. O UOL conversou com os argentinos Juan Martín del Potro e Gabriela Sabatini para entender o que faz de Fonseca uma sensação mundial.

Ídolos do tênis, Del Potro e Sabatini são embaixadores do Roland-Garros Junior Series, torneio que leva promessas sul-americanas da modalidade à competição juvenil do Grand Slam de Paris. João Fonseca, inclusive, foi campeão da competição em 2022.

Além das qualidades técnicas de João Fonseca, Del Potro destacou o movimento de torcedores brasileiros apoiando o atleta em todas as competições, algo que não é comum no tênis. Os fãs fazem questão de mostrar que estão 'fonsequizados': gritam muito nas quadras com cânticos personalizados, invadem redes sociais, produzem camisetas customizadas e por aí vai.

O mundo do tênis está surpreendido com o quão forte ele é, pela determinação que ele tem para jogar. Além disso, muitos brasileiros estão apoiando e são muito barulhentos, como os argentinos. Isso é diferente na modalidade, que é tão séria. Ele está despertando muito interesse em todos também com esse fator e, para o tênis sul-americano, é uma boa oportunidade.

Del Potro

Juan Martín del Potro e Gabriela Sabatini, ídolos do tênis Imagem: Beatriz Cesarini/UOL

Ex-número 3 do mundo e uma das principais tenistas entre os anos 80 e 90, Gabriela Sabatini exaltou a capacidade psicológica de João Fonseca. Apesar da idade, o brasileiro de 18 anos consegue manter a sobriedade em momentos que tiram do eixo até os atletas mais experientes.

Não há dúvidas sobre as condições do João. Ele tem um jogo potente e sólido. Realmente muito efetivo. Me faz lembrar um pouco de Juan Martín. Mas outro fator que se destaca muito é sua mentalidade, sua fortaleza mental. Ele é uma pessoa que se mostra muito determinada dentro da quadra. É bastante seguro e essas são ótimas qualidades. Ele gosta de competir, isso é o que se precisa para trilhar esse caminho.

Gabriela Sabatini

A força mental, inclusive, foi um dos temas mais conversados entre os embaixadores do Roland-Garros Junior Series e os 32 jovens tenistas que disputam duas vagas em Paris a partir de hoje. Sabatini e Del Potro revelaram a preocupação dos atletas em não deixar que a pressão atrapalhe as disputas em quadra.