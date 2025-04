Corinthians: Garro passa por 'tratamento de choque' com médico de Memphis

Rodrigo Garro passa por um tratamento 'inovador' para as dores no joelho direito, com o mesmo profissional que tratou Memphis Depay há alguns anos, em Madri, na Espanha.

O que aconteceu

O procedimento ao qual Garro está sendo submetido é semelhante à eletroacupuntura, uma espécie de tratamento de choque. Agulhas são aplicadas na região em que o paciente sente dor com estímulos elétricos. No caso de Garro, o joelho. A técnica é fisioterápica e não necessita de intervenção cirúrgica.

O médico especialista que trata o jogador argentino foi referendado por Memphis Depay. Há alguns anos, quando o holandês ainda atuava no Atlético de Madri, foi esse mesmo profissional que cuidou dele. No entanto, o nome do especialista não foi revelado por fontes do clube. A coluna de Samir Carvalho, no UOL, havia antecipado a participação do camisa 10 no processo.

O clube paulista trabalha em conjunto com o profissional espanhol. Todas as recomendações e avanços do procedimento estão sendo monitorados diariamente pelo departamento médico alvinegro.

Memphis e Garro comemoram gol marcado pelo Corinthians contra o Santos no Paulistão Imagem: LUIS MOURA/ESTADÃO CONTEÚDO

Garro deve retornar ao Brasil no fim desta semana, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados. A própria comissão técnica entende que terá de lidar com a ausência por tempo indeterminado.

Sem o camisa 8 em campo, o Timão perdeu em casa para o Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na estreia da Copa Sul-Americana.

Até que se recupere [ficará fora]. Me parece que não é justo para a torcida, o treinador, e o próprio jogador, que ele tenha de jogar um jogo e parar. Vamos dar o tempo necessário para que se recupere e esteja 100%. É um jogador que necessitamos, pela forma como atua. Tivemos que mudar taticamente, mas isso é parte do futebol e da categoria dos jogadores.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, após a derrota

O volante Raniele lamentou as baixas antes da partida continental. Além de Garro, o goleiro Hugo Souza também está lesionado.