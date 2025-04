Favoritos? Brasileiros tropeçam em estreias, e argentinos são carrascos

Do UOL, em São Paulo

Colocados quase sempre como favoritos nas competições continentais nos últimos anos, os times brasileiros encontraram dificuldades nas estreias na Libertadores e Sul-Americana até aqui.

Saldo negativo

Dez times brasileiros entraram em campo até agora na fase de grupos. O saldo é de três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza e Botafogo foram derrotados. Os dois primeiros jogaram pela Sul-Americana, e os dois últimos pela Libertadores, sendo que o time carioca é o atual campeão continental.

Atlético-MG, Vasco e Vitória ficaram no empate, todos pela Sul-Americana. Galo e Cruz-maltino jogaram fora de casa, e o Leão atuou no seu estádio.

São Paulo, Fluminense e Grêmio foram os vencedores até aqui. Os três tricolores conseguiram vitórias em jogos fora de casa.

Os argentinos foram as maiores pedras no sapato. Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza perderam para times do país vizinho, e apenas o São Paulo conseguiu um resultado positivo.

Palmeiras, Flamengo, Inter e Bahia são a 'esperança' da virada no saldo da primeira rodada. O quarteto entra em campo pela Libertadores nesta quinta-feira, no encerramento dos primeiros jogos — Colorado e Tricolor de Aço jogam entre si, o Verdão pega o Sporting Cristal, e o Fla encara o Deportivo Táchira.

Como cada brasileiro foi na Libertadores?

São Paulo

O Tricolor acabou com o tabu de Córdoba, na Argentina. A equipe foi até o estádio Mário Kempes e venceu o Talleres por 1 a 0, com gol de Alisson. O São Paulo tinha a casa do rival como um lugar de maus resultados, entre eles, a derrota na final da Sul-Americana de 2022, para o Independiente del Valle.

Alisson comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Talleres na Libertadores Imagem: DIEGO LIMA/AFP

Botafogo

O atual campeão da Libertadores estreou com derrota para a Universidad de Chile por 1 a 0. O time carioca resistiu por boa parte do jogo, mas levou gol de Di Yorio e saiu com o revés em Santiago.

Fortaleza

O Leão do Pici sofreu a derrota mais dura. Em casa, a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda foi 'engolida' pelo Racing e saiu derrotada por 3 a 0 pelos argentinos, atuais campeões da Sul-Americana e da Recopa.

Como cada brasileiro foi na Sul-Americana?

Corinthians

O Corinthians decepcionou em Itaquera e viu a sequência de 23 jogos sem perder em casa ir pelos ares. Com boa parte dos titulares, o Timão foi derrotado pelo Huracán por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana. Sequeira fez os dois gols dos argentinos, e Raniele descontou.

Raniele se lamenta durante jogo entre Corinthians e Huracán na Sul-Americana Imagem: LUIS MOURA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras contou com o brilho de Cano e venceu o Once Caldas por 1 a 0 na Colômbia. O argentino não só fez mais um gol na maior vítima da sua carreira -- 12 no total -- como também passou Fred e se tornou o maior artilheiro do Flu em torneios continentais.

Vasco

O Vasco até começou bem, abriu 3 a 1, mas cedeu o empate por 3 a 3 ao Melgar, fora de casa, na Sul-Americana. Coutinho teve atuação de destaque, mas o Cruz-maltino não resistiu à pressão do rival no fim.

Cruzeiro

A Raposa segue sem empolgar. Na Argentina, o time treinado por Leonardo Jardim levou pressão do início ao fim e tomou um gol no último lance, que deu a vitória por 1 a 0 ao Unión Santa Fé.

Atlético-MG

O Galo foi à altitude de Cusco e saiu do jogo contra o Cienciano com um 0 a 0. As duas equipes tiveram chances, mas não conseguiram fazer o gol da vitória.

Grêmio

O Imortal venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1, fora de casa. Arezo colocou o Grêmio na frente, Santander empatou em vacilo da defesa, mas Braithwaite teve estrela e decidiu a partida.

Vitória

O Leão da Barra encontrou muitas dificuldades para empatar com a Universidad Católica (EQU) por 1 a 1, em casa. O time baiano saiu atrás, contou com uma expulsão e só conseguiu a igualdade no placar em uma cobrança de pênalti.