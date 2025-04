Zubeldía ganha estabilidade e pode igualar recorde histórico no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía voltou a ganhar estabilidade após a vitória por 1 a 0 sobre Talleres fora de casa na estreia do São Paulo na Copa Libertadores. O resultado deixou o argentino perto de igualar uma marca histórica do clube na competição continental.

O que aconteceu

A vitória fora de casa na principal competição do ano deu a Zubeldía mais estabilidade no cargo. Ele não foi para a Argentina ameaçado de demissão, a não ser em caso de uma tragédia, mas sabia que caso voltasse sem pontos na bagagem, o jogo contra o Atlético-MG poderia ser um divisor de águas.

Agora, mesmo com um revés diante do Galo no final de semana, Zubeldía não corre riscos de deixar o comando Tricolor. A diretoria são-paulina até tem ressalvas sobre o trabalho, mas tem feito força para dar tempo e optar pela continuidade do argentino.

O resultado ampliou a sequência invicta do São Paulo na Libertadores para dez jogos, apenas um atrás da maior sequência da história. Em 1974, o São Paulo passou 11 jogos sem ser derrotado no torneio.

Desde então, é a segunda vez que o Tricolor atinge o décimo jogo sem perder. A outra foi em 1992, quando o time acabou campeão da competição pela primeira vez.

O próximo jogo do São Paulo é diante do adversário teoricamente mais frágil da chave: o Alianza Lima (PER) dentro do Morumbis. Zubeldía, que participou de nove dos dez jogos da sequência atual, tem chance de igualar a marca recorde.

Confira as três sequências invictas históricas do São Paulo

1974 (11 jogos)

São Paulo 2 x 0 Palmeiras

Jorge Wilstermann (BOL) 0 x 1 São Paulo

Dep. Municipal (BOL) 0 x 1 São Paulo

Palmeiras 1 x 2 São Paulo

São Paulo 3 x 3 Dep. Municipal (BOL)

São Paulo 5 x 0 Jorge Wilstermann (BOL)

Milionarios (COL) 0 x 0 São Paulo

Defensor (PER) 0 x 1 São Paulo

São Paulo 4 x 0 Milionarios (COL)

São Paulo 4 x 0 Defensor (PER)

São Paulo 2 x 0 Independiente (ARG)

1992 (10 jogos)

San José (BOL) 0 x 3 São Paulo

Bolívar 1 x 1 São Paulo

São Paulo 4 x 0 Criciúma

São Paulo 1 x 1 San José (BOL)

São Paulo 2 x 0 Bolívar

Nacional (URU) 0 x 1 São Paulo

São Paulo 2 x 0 Nacional (URU)

São Paulo 1 x 0 Criciúma

Criciúma 1 x 1 São Paulo

São Paulo 3 x 0 Barcelona (EQU)

2024/25 (10 jogos)