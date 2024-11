Planejamento do São Paulo para 2025 passa por mais minutos a William Gomes; entenda

William Gomes deverá ter mais minutos em campo na próxima temporada. Pelo menos é isso que o São Paulo planeja para 2025 depois de uma primeira temporada em que o jovem não teve tantas oportunidades, o que foi motivo de críticas de parte da torcida tricolor, ansiosa para vê-lo em campo.

Aos 18 anos, William Gomes disputou 13 jogos pelo São Paulo neste ano, cinco deles como titular, e marcou dois gols. Aos poucos o garoto vai adquirindo mais experiência para, quando acionado, corresponder às altas expectativas.

"Sem dúvidas que ele vai ter mais espaço em 2025. Se ele seguir trabalhando, já falei com ele. Os dois laterais do Inter, Bernabei e Aguirre, debutaram comigo muito jovens. O Marchesin, goleiro do Grêmio, mesma coisa. Gosto de dar oportunidade aos jovens, mas o São Paulo é uma camisa muito pesada. Estou convencido de que ele pode agregar muito no próximo ano, deu seu primeiro passo, agora vem o mais difícil", afirmou o técnico Luis Zubeldía.

O São Paulo não tem pressa e sabe que, se bem lapidado, William Gomes pode render bons frutos ao clube, tanto esportivamente quanto financeiramente. Não à toa, a diretoria renovou o contrato do atacante em agosto. O novo vínculo passou a ser válido até 2028 - o anterior expirava em 2026.

Natural de Aracaju, em Sergipe, William Gomes chegou em Cotia em 2018 e teve uma ascensão meteórica nas categorias de base, sendo promovido precocemente ao profissional após chamar atenção como um dos destaques do time sub-17, categoria na qual se sagrou vice-campeão paulista e brasileiro.

Neste sábado, contra o Atlético-MG, William Gomes foi acionado na vaga de Ferreira no segundo tempo. O jovem atacante não teve muito tempo para fazer a diferença e encontrou dificuldades diante de um adversário que estava mais preocupado em se defender do que atacar. Todavia, a cria de Cotia deu mais um passo rumo a sua consolidação no time profissional do São Paulo.